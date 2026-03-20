PINAMAR: El secretario de seguridad afirmó que se trabaja "para tener una ciudad tranquila" y que hay 230 cámaras en funcionamiento

ZONALES





El secretario de Seguridad de Pinamar, Sebastián Berardone, brindó una extensa entrevista radial en Radio Power la que abordó el funcionamiento del área, respondió críticas sobre la operatividad del sistema y detalló las medidas que se están implementando para reforzar la prevención del delito en el distrito.





Durante la charla, el funcionario remarcó que la Secretaría no depende de una sola figura y que cuenta con un equipo activo en distintas áreas. Enumeró a responsables de Seguridad, Género, Tránsito, Defensa Civil y Playa, destacando la incorporación reciente de un coordinador de tránsito.





En ese sentido, también puso en valor el trabajo interno del área: “Hay muchos que no son funcionarios, que tienen un rol bastante importante para llevar a cabo todo el laburo que se hace del análisis fílmico, el análisis forense”, explicó.





Cámaras, controles y prevención





Uno de los ejes centrales fue el sistema de monitoreo. Berardone aseguró que actualmente funcionan todas las cámaras municipales, aunque reconoció que algunas requieren renovación. “Hoy en día están andando absolutamente todas, las 230 cámaras municipales están andando”, afirmó, y adelantó que el intendente anunció la compra de nuevos equipos.





Además, detalló que se están utilizando puestos policiales para controles vehiculares rotativos junto a Tránsito y Guardia Urbana, con el objetivo de sorprender y desalentar infracciones.





Motos ilegales y operativos





El secretario también se refirió al regreso de las motos que realizan maniobras peligrosas durante la noche. Explicó que no se realizan persecuciones, pero sí un trabajo de inteligencia basado en cámaras y redes sociales.





“La orden nuestra es no correr a ninguno”, señaló, y agregó: “Lo esencial son el laburo de las cámaras y las fotos… esas carpetas, cuando junto 20, 30, se lo lleva al fiscal”.





En ese marco, recordó operativos anteriores: “Fuimos uno de los primeros municipios que se allanó en 30 casas… con 44 motos secuestradas”, bajo la figura del artículo 193 bis.





Más móviles y Guardia Urbana reforzada





Berardone confirmó que en las próximas semanas llegarán nuevos recursos: “Van a venir nueve móviles… y tres motos. Va a ser la primera vez que va a haber una Guardia Urbana motorizada”.





Los vehículos serán distribuidos por zonas y, según indicó, estarán blindados y equipados para mejorar la seguridad de los agentes. “Tomamos la decisión de hacer vehículos blindados”, explicó, tras mencionar un hecho en el que un trabajador resultó gravemente herido.





También adelantó que se incorporarán herramientas de defensa no letales: “Es similar a las famosas Taser, pero no tiene electricidad. Es un impacto”, describió.





Falta de recursos policiales y decisión municipal





El funcionario insistió en que la seguridad es responsabilidad de la Provincia, pero cuestionó la falta de recursos. “Hoy tenemos 12 cuadrículas… cuando teníamos 20.000 habitantes. Hoy tenemos hasta 100.000 y seguimos igual”, planteó.





Ante este escenario, justificó la inversión municipal: “La seguridad es prioridad para nosotros… compramos móviles, vamos a comprar cámaras”.





Incluso adelantó que se busca sumar policías adicionales para trabajar junto a la Guardia Urbana en horarios nocturnos.





Delito, investigación y trabajo regional





Berardone destacó la coordinación con otros municipios y fuerzas de seguridad. “El delito siempre va más rápido que el saneamiento”, reconoció, aunque remarcó el intercambio de información sobre vehículos y hechos delictivos en toda la provincia.





También aseguró que hay investigaciones en curso por robos recientes y que algunos sospechosos ya estarían identificados.





Participación vecinal y Ojos en Alerta





El secretario hizo hincapié en la participación ciudadana como herramienta clave. “La gente se comunica a Ojos en Alerta”, indicó, y confirmó que el sistema continúa activo.





Además, anunció que el área saldrá a los barrios: “Vamos a salir a las plazas… a hacer capacitaciones y mostrar el laburo que hacemos”, con el objetivo de acercar el funcionamiento del sistema a los vecinos.





Berardone cerró remarcando el compromiso del área: “Nosotros trabajamos para tener el pueblo, la ciudad tranquila”, asegurando que las medidas en marcha apuntan a reforzar la prevención y dar respuesta a una de las principales demandas de la comunidad.