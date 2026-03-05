El animal nativo de la Argentina que está entre los cinco más extraños del mundo

La diversidad de climas y paisajes convierte a la Argentina en uno de los países con mayor variedad de flora y fauna de la región. Entre los animales nativos que habitan su territorio hay uno que llama la atención a nivel mundial: el aguará guazú , considerado uno de los más extraños del planeta.

Este mamífero vive principalmente en los pastizales y humedales del norte argentino. Su aspecto particular y su comportamiento solitario lo ubicaron en el quinto puesto de un ranking elaborado por la revista de viajes Wanderlust , que reúne a algunos de los animales más inusuales del mundo.

El aguará guazú , también conocido como “lobo de crin” , se distingue por su apariencia única. Tiene patas largas, pelaje rojizo, orejas grandes y una melena oscura que recorre su cuello y parte del lomo.

Aunque su nombre puede sugerir lo contrario, no es un zorro ni un lobo . Se trata de una especie única dentro de su género y también habita en países como Brasil, Paraguay y Bolivia.

Es el cánido más grande de Sudamérica y puede desplazarse a gran velocidad gracias a la longitud de sus patas, una adaptación que le permite moverse con facilidad entre los pastizales altos donde vive.

A diferencia de otros animales de su familia, el aguará guazú prefiere la vida solitaria . Suele recorrer grandes extensiones de territorio durante la noche en busca de alimento.

Para algunas comunidades originarias del norte argentino, como los tobas y los mocovíes , este animal tiene además un valor simbólico y espiritual.

El aguará guazú es omnívoro , por lo que su dieta incluye distintos tipos de alimentos. Entre los más comunes se encuentran:

Gracias a esta alimentación variada, cumple un rol importante en el equilibrio de los ecosistemas , ya que ayuda tanto al control de poblaciones de animales pequeños como a la dispersión de semillas.

Este animal suele habitar pastizales, sabanas, esteros, humedales y zonas de bosque abierto . Una de las regiones con mayor presencia de la especie es los Esteros del Iberá , en la provincia de Corrientes, donde cuenta con programas de protección y conservación.

En la Argentina también se lo puede encontrar en:

A pesar de su amplia distribución, la especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza. Por ese motivo, el aguará guazú está protegido por ley en el país y es considerado un animal en peligro de extinción.

Según la revista Wanderlust , el ranking de los animales más extraños del planeta incluye especies de distintos continentes:

Fuente: TN