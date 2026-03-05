MADARIAGA: Miguel Vallo deja el cargo de secretario de Coordinación

MADARIAGA

El secretario de Coordinación del municipio de General Juan Madariaga, Miguel Vallo, anunció que dejará su cargo luego de casi una década de trabajo dentro del equipo de gobierno que encabeza el intendente Esteban Santoro.





La decisión fue confirmada durante una entrevista en Radio Tuyú, donde el funcionario explicó que la salida está vinculada principalmente a cuestiones de salud y al desgaste que implica el ritmo de la gestión.





“He tenido algunas cuestiones vinculadas a la salud y también es cierto que diez años a este ritmo generan un desgaste. Para estar en ese lugar hay que estar al 100%”, señaló Vallo durante la entrevista.





El funcionario sostuvo que la decisión fue madurada durante un tiempo y que entendió que era el momento adecuado para cerrar un ciclo. “En términos futboleros uno se va dando cuenta cuando se cumple un ciclo. Ya lo venía pensando y parecía que era el momento justo para no generar inconvenientes en la gestión”, explicó.





Balance de gestión





Durante la charla, Vallo destacó el trabajo realizado por el equipo municipal en los últimos años y afirmó que se retira con satisfacción por los cambios logrados en la ciudad.





“Estoy muy feliz porque creo que transformamos la ciudad. No yo solo, sino todo un equipo que sigue trabajando para que Madariaga continúe creciendo”, expresó.





También remarcó el potencial estratégico de la ciudad y la importancia de continuar con una gestión activa para atraer inversiones y desarrollo económico.





“Madariaga está en un lugar estratégico muy importante y va a seguir creciendo. Por eso necesitamos funcionarios alineados con un intendente que trabaja las 24 horas para que lleguen inversiones y oportunidades para la comunidad”, afirmó.





Continuará ligado a la política





Aunque dejará el cargo en el municipio, Vallo aseguró que seguirá participando en la vida política y acompañando al gobierno local desde otro lugar.





“De la política no me voy a ir. Voy a seguir cerca del partido y de la gestión, acompañando y dando una mano donde se necesite”, indicó.





El dirigente, identificado con la Unión Cívica Radical, recordó que milita desde su adolescencia y que continuará participando como un afiliado más dentro del espacio político.





Obras en marcha





En la misma entrevista, el funcionario también se refirió a uno de los proyectos que impulsa el municipio junto a la provincia de Buenos Aires: la construcción de 70 viviendas.





Según explicó, se trata de una inversión cercana a los 800 millones de pesos, destinada a realizar las obras de infraestructura necesarias para avanzar con el proyecto habitacional en la ciudad.





“Ojalá que la provincia pueda comenzar rápidamente con los giros de fondos para arrancar cuanto antes las obras y que esas viviendas puedan llegar a las familias que las necesitan”, concluyó.