Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 10 de marzo, minuto a minuto

NACIONALES

El dólar oficial cotiza este martes 10 de marzo a $ 1.435 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue se vende a $ 1.425 en el mercado informal. Seguí las cotizaciones en esta cobertura minuto a minuto en Clarín.﻿

La divisa de Estados Unidos que se consigue en el mercado paralelo subió diez pesos ayer en el inicio de la semana y se acercó al oficial.

La caída del riesgo país suele interpretarse como la señal más clara de que se nos terminan los problemas financieros.

Luego de dos años de superávit fiscal, y habiendo limpiado en gran medida el balance del Banco Central ¿por qué no baja el riesgo a 300 o 400 puntos? Pasó de 1.400 puntos hace unos meses a 575 en marzo. Insuficiente para emitir deuda en montos significativos a tasas razonables. Seguir leyendo

La cotización de la divisa cerró la rueda del lunes a $1.435 para la venta y $ 1.385 para la compra en la pizarra oficial, mismos valores finales con los que había terminado la semana pasada.

Fuente: Clarín