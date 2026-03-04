Diego Fernández, ingeniero químico: “Para repeler polillas mezclá 60 ml de agua con 30 ml de alcohol”

NACIONALES

Las polillas pueden ser una de las plagas más molestas del hogar, ya que suelen comerse prendas de lana y arruinarlas de manera irreversible. Aunque existen múltiples productos para espantarlas, el ingeniero químico Diego Fernández explicó cómo hacer un repelente casero muy efectivo.

Según explicó el especialista, para preparar este repelente se necesitan tan solo 3 ingredientes : alcohol isopropílico, agua y un aceite esencial . Esta mezcla funciona porque el alcohol ayuda a dispersar los aromas intensos del aceite, que resultan intolerables para las polillas

Esta preparación funciona por los siguientes motivos:

Además, Fernández explicó que esta alternativa es ideal para reemplazar a la naftalina , ya que puede volverse tóxica si se manipula o se inhala durante mucho tiempo. “Si mezclás bolas de naftalina con suavizante de telas estás vas a obtener una pócima para envenenar a tu familia . Por eso, te voy a dar una mejor opción”, señaló el experto.

Para hacer el repelente se necesitan tan solo tres ingredientes y se puede preparar en menos de cinco minutos , ya que lo único que hay que hacer es mezclarlos en una botella con atomizador.

Siguiendo estos pasos, ahuyentar a las polillas y sus larvas se vuelve más fácil y práctico . De esta manera, las prendas de lana, seda y otros materiales delicados pueden mantenerse protegidas.

Fuente: TN