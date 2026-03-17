Dictan una medida cautelar que frena el acuerdo para el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

El juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, habilitó hoy un reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación que objeta el acuerdo entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para traspasar el fuero laboral a la órbita porteña .

“La suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”, resolvió Mendel en la resolución a la que accedió LA NACION . con esta medida, el juez de primera instancia frena por el momento las gestiones para el traspaso del fuero.

La demanda fue interpuesta por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación contra el Estado Nacional. El gremio, que lidera Julio Piumato , solicita la nulidad e inconstitucionalidad de varias leyes, decretos y acuerdos, incluyendo la Ley 27.802 y el Acuerdo de Transferencia del 9 de febrero de 2026, tras sancionarse la reforma laboral. Argumenta en su planteo que las leyes y acuerdos violan artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, y tratados internacionales. Se cuestiona, además, la competencia del Congreso en la sanción de dichas leyes, alegando que fueron sancionadas en sesiones extraordinarias sin la debida convocatoria.

El gremio de empleados judiciales reclama también la estabilidad laboral de unas 1600 personas que forman parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Es que el artículo 91 de la Ley de Modernización Laboral disolvería 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días. Dicho artículo, dice: “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo . La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.

Con la medida de Mendel, el acuerdo que habían sellado el gobierno de Javier Milei con el de Jorge Macri por el traspaso del fuero laboral queda por ahora congelado hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El convenio que es parte de la ley de reforma laboral que aprobó el Congreso establece un tiempo de transición hasta que el fuero esté creado. El principio general es el siguiente: las causas nuevas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados.

Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.

Fuente: La Nación