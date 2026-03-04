Día del Hermano: por qué se celebra cada 4 de marzo en la Argentina

Cada 4 de marzo se celebra en la Argentina el Día del Hermano . Aunque no tiene un origen histórico definido , la fecha fue adoptada para reconocer el vínculo entre quienes comparten lazos de sangre y crecieron juntos.

A nivel internacional, el Día del Hermano se conmemora el 5 de septiembre, en homenaje a Madre Teresa de Calcuta , quien murió ese día en 1997. Sin embargo, en el país la celebración se realiza el 4 de marzo.

La jornada busca destacar la importancia del apoyo mutuo, la convivencia y la relación que se construye entre hermanos a lo largo de los años.

Este día es una oportunidad para recordar que, más allá de las diferencias o las peleas típicas de la convivencia, el vínculo entre hermanos suele ser uno de los más sólidos y duraderos .

Es el momento ideal para dejar de lado las discusiones y valorar el apoyo incondicional que solo un hermano o una hermana puede brindar.

Además, este día también apunta a reconocer a esos amigos que se convierten en hermanos de la vida. En la Argentina, la fecha se vive con alegría y nostalgia, y muchos aprovechan para compartir anécdotas, fotos antiguas y momentos inolvidables.

Fuente: TN