Día de la Mujer: el mensaje del Gobierno de Milei apuntó contra Alberto Fernández y los colectivos feministas

NACIONALES

El Gobierno de Javier Milei publicó un mensaje a través de redes sociales por el Día de la Mujer, donde aprovechó para criticar la gestión de Alberto Fernández y a los colectivos feministas .

"Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos . Ese modelo terminó", posteó a través de su cuenta de X.

En su publicación, adjunto un video donde recuerda la creación del Ministerio de la Mujer , en 2019, por parte del gobierno del Frente de Todos.

"No fue un avance. Fue el comienzo del saqueo . Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria ", sostiene una voz en voz en off con imágenes de movilizaciones y de militantes feministas.

Allí también se asegura que las políticas de género impulsadas por el Estado "se convirtieron en un negocio de pocos" .

Además, destaca las causas penales por violencia de género contra Alberto Fernández, y por abuso contra el exgobernador José Alperovich y el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

"Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo , construyen el futuro de la Patria", sentenció el mandatario en su mensaje en redes.

En tanto, como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, habrá una movilización central, que fue convocada para el lunes 9 de marzo , que se realizará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

Fuente: Clarín