Detuvieron en Croacia a un argentino acusado de haber violado a su prima cuando tenía 9 años

Un hombre de 32 años fue detenido en Croacia tras ser acusado de haber abusado sexualmente de su prima en Salta . Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el imputado será trasladado a la Argentina en los próximos días para que continúe el proceso judicial en el país.

El caso se dio a conocer en noviembre de 2020 a partir de la denuncia de una mujer de 18 años, que señaló a su primo por haberla violado desde que tenía 9 años . En ese momento, se abrió una investigación que quedó en manos de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), a cargo del fiscal Esteban Martearana .

La víctima contó que el primero de los hechos se produjo cuando se encontraba en la casa de su abuela con el acusado. De un momento a otro, él empezó a mostrarle una película de contenido sexual en la televisión y luego abusó sexualmente de ella.

Además, detalló que cuando tenía 16 años ocurrieron otros dos episodios en los que el hombre la habría atacado.

Tras la denuncia, la UDIS llevó a cabo una serie de tareas investigativas, pero no se logró ubicar el paradero del sospechoso. Por ese motivo, se emitió una orden de captura a nivel nacional e internacional.

Luego de permanecer prófugo varios años, el hombre fue localizado en la ciudad de Lovran, en Croacia y fue detenido . El fiscal interviniente fue notificado de la medida e inició el proceso de extradición para que para que el acusado vuelva a Salta en los próximos días.

Ahora, la Justicia lo imputó de manera provisoria por los delitos de “ facilitación de material pornográfico , agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de 13 años de edad; abuso sexual con acceso carnal , agravado por la guarda; abuso sexual simple , agravado por la guarda; y exhibiciones obscenas , agravadas por haberse cometido en perjuicio de una menor de 18 años de edad”, todo en concurso real.

Fuente: TN