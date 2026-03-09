Desbarataron una banda narco familiar que vendía drogas a metros de una escuela en Córdoba

NACIONALES

Este fin de semana, una organización narco familiar fue desarticulada tras un extenso operativo en la ciudad de Corral de Bustos , ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba .

La intervención estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y culminó con la detención de seis personas , el cierre de cuatro puntos de venta de droga y el secuestro de distintos elementos vinculados a la actividad ilícita. El despliegue, resultado de diez meses de investigación , sorprendió a los vecinos por la simultaneidad de los procedimientos y la magnitud de la estructura desbaratada.

Durante la madrugada del operativo, los habitantes de Corral de Bustos presenciaron una movilización inusual de efectivos y vehículos oficiales. Las órdenes de allanamiento alcanzaron inmuebles ubicados en Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n , en diferentes barrios de la ciudad. En esos domicilios, la FPA logró capturar a tres hombres y tres mujeres , todos adultos, quienes según los registros policiales ya poseían antecedentes por comercialización de estupefacientes .

La investigación reveló que la banda no solo operaba desde las viviendas allanadas, sino que también realizaba entregas a domicilio, lo que permitió a los responsables ampliar su red y dificultar el rastreo policial.

Según informó el portal El Doce.tv , los agentes secuestraron un arma de fuego calibre .32 , dos vehículos supuestamente utilizados para el delivery de drogas y diversos elementos probatorios.

Durante los procedimientos, llamó la atención de los investigadores que tres de los puntos de venta funcionaban a escasos metros de un colegio y un jardín de infantes . Esta proximidad con instituciones educativas alertó a las autoridades sobre el riesgo potencial para los menores y la comunidad, motivo por el cual se priorizó la clausura inmediata de esos sitios.

Según información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico , el operativo fue el resultado de meses de tareas encubiertas, seguimientos y análisis de movimientos sospechosos. Los investigadores lograron identificar la dinámica interna de la banda, las rutas de distribución y la relación familiar entre sus integrantes, quienes compartían roles operativos y decisiones en la cadena de comercialización. La estructura contaba con personas encargadas de custodiar la mercadería, gestionar las ventas y coordinar las entregas fuera de los domicilios.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico , con sede en la ciudad de Marcos Juárez .

Tras las detenciones, los seis aprehendidos fueron trasladados a sede judicial, donde quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada , conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 . La causa judicial investiga posibles ramificaciones y el origen de la sustancia incautada.

La investigación continuará en las próximas semanas, con la declaración de los imputados y el análisis de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Se prevé que los peritajes permitan determinar si existían vínculos con proveedores de otras ciudades o conexiones con organizaciones criminales de mayor alcance. La hipótesis principal de la fiscalía es que la organización operaba de manera autónoma, aunque no se descarta la existencia de nexos con grupos similares de la región.

Fuente: Infobae