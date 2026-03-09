Atacaron con botellas y fierros a tres policías que intentaban intervenir en una pelea familiar en Neuquén

La madrugada del domingo en Centenario quedó marcada por un episodio de violencia que alteró la calma habitual del barrio y tres policías fueron atacados con botellas al intervenir en una pelea familiar.

Todo comenzó cuando un llamado de emergencia movilizó a agentes de la Policía del Neuquén hasta una vivienda ubicada sobre la calle José Gervasio Artigas , donde se reportaba un grave conflicto familiar.

En el domicilio, la tensión inicial pronto escaló. Tres integrantes de una familia, una pareja y su hijo, adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos que acudieron a la escena.

La respuesta violenta de los involucrados se materializó en el lanzamiento de botellas y el uso de fierros como armas improvisadas . En pocos minutos, la situación se desbordó, dejando como saldo a tres agentes heridos, principalmente con lesiones en la cabeza, el rostro y, en uno de los casos, una lesión ocular .

Según informó el portal LM Neuquén , los uniformados debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica especializada. Según fuentes vinculadas al caso, los tres efectivos se encuentran actualmente fuera de peligro , aunque bajo observación.

El operativo no concluyó con la reducción de los agresores. Tras controlar la situación y asegurar la integridad de los presentes, la Policía del Neuquén detuvo a la pareja y a su hijo, trasladándolos a la sede de la Comisaría 52 . Allí quedaron demorados y a disposición de la Justicia, que inició una causa por los delitos de amenazas agravadas y atentado contra la autoridad .

La investigación judicial avanzó durante la tarde de ayer domingo. Efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda cercana al lugar del enfrentamiento. Como resultado, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos municiones , un cuchillo , cámaras de seguridad y distintos objetos que serán analizados por la Justicia. Estos materiales quedaron bajo custodia judicial y podrían resultar clave para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados.

El proceso penal seguirá su curso en los próximos días, con la declaración de los tres demorados y la ampliación de la investigación sobre los elementos secuestrados. La situación de los policías heridos continuará bajo seguimiento médico, mientras la institución evalúa eventuales medidas de resguardo para el personal involucrado en operativos de alto riesgo.

Días atrás, un violento asalto en un domicilio en la zona sudoeste de Rosario desató una secuencia que alteró la calma barrial y puso en vilo a las fuerzas de seguridad. Un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en una vivienda , lo que desencadenó una respuesta policial inmediata y un posterior enfrentamiento a tiros: un agente resultó herido de bala en el cuello . Solo lograron detener a uno de los sospechosos.

Tras la irrupción de los delincuentes en la casa ubicada en Comodoro Rivadavia al 2600, en su camino se interpuso un policía que estaba en la zona dejando un oficio judicial, por lo que se produjo un intercambio de disparos.

Durante ese enfrentamiento, el inspector Federico C. , destacado en el Centro de Justicia Penal , resultó herido con un impacto de arma de fuego a la altura del cuello, de acuerdo con información oficial.

La huida de los asaltantes sumó un capítulo inesperado a la saga delictiva. Tras el tiroteo, los atacantes sustrajeron el patrullero en el que se trasladaba el policía herido, emprendiendo la fuga por las calles de la ciudad. El móvil fue abandonado a pocas cuadras de la Jefatura , sobre la calle Callao al 5000.

Dos compañeras del agente herido llegaron rápidamente al lugar tras el llamado de alerta al 911, lo asistieron de inmediato y lo subieron a un móvil policial. El trayecto de urgencia hacia el Hospital Italiano se realizó con la premura que imponía el cuadro clínico del inspector.

En ese centro médico, el personal de guardia constató que la herida presentaba orificio de entrada en el cuello del lado izquierdo, aunque el policía se encontraba consciente. Tras los estudios de rigor, el estado de Currie fue calificado como fuera de peligro .

Horas después, informaron que uno de los delincuentes había sido capturado en el marco de los operativos realizados. Al momento de su detención, el individuo portaba un arma de fuego y una cantidad no especificada de dólares.

La identidad del detenido no fue difundida, y desde el ministerio se confirmó que las tareas continuaban para intentar dar con los otros integrantes de la banda.

Fuente: Infobae