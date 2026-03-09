Desapareció en 1988 tras una discusión, lo buscaron 37 años en Florida y la ciencia reveló qué pasó

La justicia estadounidense logró identificar los restos de Ernest Joe Manzanares , quien desapareció en 1988 a los 23 años. Este hallazgo, posible gracias a avances en genética forense , permitió a las autoridades de Florida reabrir una investigación que permanecía cerrada por décadas.

El caso se remonta a julio de 1988 en la ciudad de Ocoee, cuando el joven salió de su hogar tras una discusión familiar y nunca regresó. Durante años, su paradero fue un misterio absoluto, sumiendo a sus allegados en una búsqueda incansable que no arrojó resultados positivos hasta la reciente intervención de expertos.

Aunque los restos óseos fueron encontrados originalmente en el año 2009 en una zona de malezas en Clermont, las limitaciones técnicas impidieron establecer una identidad certera. Fue recién a finales de 2025 cuando el cotejo con el perfil de ADN de un familiar directo confirmó la coincidencia genética definitiva.

La investigación ha tomado un giro dramático al revelarse el contexto de violencia doméstica que rodeaba la desaparición. Según declaraciones de la policía, Manzanares habría confrontado a su padre y a otro pariente para proteger a su hermana de una posible red de trata de personas vinculada a pandillas.

El vehículo que conducía el joven, un Chevrolet Monte Carlo de 1976, jamás fue localizado, lo que refuerza la hipótesis de un hecho criminal. Los investigadores sospechan que la desaparición no fue voluntaria, sino el resultado de una represalia violenta tras las denuncias internas que el joven intentó realizar.

A pesar del tiempo transcurrido, la fiscalía considera que la identificación es solo el primer paso del proceso legal. Ahora, el foco está puesto en reconstruir las últimas horas de vida del joven para determinar la causa fehaciente de su muerte y hallar a los responsables materiales del posible homicidio .

El jefe de policía local destacó que este logro refleja la perseverancia de las fuerzas de seguridad y la evolución de la ciencia forense . Para la hija de la víctima, quien era apenas una bebé cuando su padre desapareció, el hallazgo brinda un cierre emocional necesario ante tanto dolor acumulado.

La reapertura de la causa busca saldar una deuda histórica con la familia Manzanares mediante el uso de tecnología de punta . Las autoridades instan a cualquier persona que posea información sobre los movimientos de los implicados en aquella época a colaborar con la justicia para esclarecer este crimen de larga data .

Este tipo de resoluciones demuestra que los expedientes catalogados como casos fríos pueden volver a la superficie con éxito.

La identificación de Manzanares es un testimonio del compromiso judicial por la verdad, asegurando que el paso del tiempo no garantice la impunidad para quienes cometen actos de violencia extrema.

Finalmente, el laboratorio encargado del análisis genético subrayó la importancia de conservar las muestras biológicas en condiciones óptimas. Gracias a esa previsión, fue posible aplicar técnicas de secuenciación que no existían hace treinta años, permitiendo que la familia pueda finalmente dar sepultura a sus restos en su tierra natal.

Fuente: TN