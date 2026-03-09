La CIDH declaró al Estado argentino culpable por la muerte de Marcelita Iglesias, aplastada por una escultura

Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado argentino por la muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo , la nena de 6 años que fue aplastada por una escultura de hierro durante una excursión escolar en el Paseo de la Infanta , Palermo, en 1996.

El tribunal internacional dio a conocer la resolución tras la demanda iniciada por los padres de la víctima, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo .

Marcela Iglesias tenía apenas seis años cuando, en febrero de 1996, una escultura de casi 300 kilos se desplomó sobre ella durante una salida escolar. El accidente ocurrió en un espacio público que, años después, fue rebautizado con su nombre en homenaje.

Por unanimidad, el tribunal declaró que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y de la niñez. Además, también lo consideró responsable por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de la víctima y a la protección de la familia.

La Corte dispuso, por unanimidad, que la propia sentencia constituye una forma de reparación. Entre las medidas ordenadas, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedir disculpas públicas por lo ocurrido. También deberá publicar y difundir el fallo junto con su resumen oficial.

El tribunal ordenó además la creación de un espacio memorial y recreativo dedicado a la niñez y la adolescencia en homenaje a la víctima, siempre que los padres manifiesten previamente su interés en la iniciativa. A su vez, el Estado deberá elaborar y publicar una compilación de la normativa aplicable relacionada con el caso.

La sentencia también establece el pago de indemnizaciones por daño material y el reintegro de costas y gastos. Asimismo, el Estado deberá devolver al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas el dinero utilizado durante la tramitación del proceso.

Por último, la Corte dispuso —por cinco votos a favor y uno en contra— que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado informe y acredite que adoptó todas las medidas ordenadas. El Gobierno tendrá un plazo de un año desde la notificación del fallo para presentar un informe sobre los avances en su implementación.

A pesar de la magnitud del hecho, nunca hubo condenados . Los responsables —entre ellos la galerista Diana Lía González de Lowenstein , el autor de la escultura Danilo Danziger (fallecido en 2013) y varios funcionarios porteños— fueron procesados, pero la causa se perdió entre apelaciones, recusaciones y cambios legales que terminaron cerrando el camino judicial en la Argentina.

La causa avanzó durante años, pero jamás había llegado a juicio oral. Cada vez que el expediente estaba listo para debatirse, las defensas presentaban nuevas apelaciones que eran aceptadas. En 2006, la aplicación de la ley 25.990 , que acortó los plazos de prescripción , terminó por cerrar definitivamente el caso.

“Un día la jueza nos dijo: ‘La muerte de su hija ya fue. Ahora estamos en otra cosa’”, recordó Nora Ribaudo , la mamá de Marcela, en diálogo con TN . “Eso no se lo decís a ningún padre”, aseguró.

La familia nunca bajó los brazos. Tras agotar todas las instancias en el país, llevaron el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , que aceptó el caso en 2017.

En agosto de 2025, viajaron a Costa Rica para exponer ante jueces de Paraguay, Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica. “Para nosotros, que se haya escuchado el nombre de Marcela en la corte más importante de América ya es una forma de justicia”, dijo Nora.

Marcela hoy tendría 36 años. “Para nosotros sigue siendo una niña”, contó su mamá, y agregó: “Hace 30 años que le digo ‘yo te juro mi corazón’”. Los padres donaron su ropa y juguetes, pero el vacío sigue intacto.

“Le prometimos que mientras estuviéramos vivos íbamos a pedir justicia por ella” , afirmó Nora. “Que su nombre haya sido escuchado en la Corte Interamericana ya es, al menos, un juicio por la verdad”, cerró.

Fuente: TN