Derrumbe en Parque Patricios: así está el estacionamiento a una semana del colapso de la losa

A una semana del derrumbe ocurrido en un complejo de viviendas del barrio porteño de Parque Patricios , el predio permanece bajo un fuerte operativo y con acceso restringido. El colapso de la losa del estacionamiento, que ocurrió el martes pasado por la madrugada, dejó decenas de autos aplastados y obligó a evacuar de manera preventiva a vecinos de edificios linderos .

Según mostraron en imágenes de un drone LN+ , el lugar se encuentra vallado por un perímetro dispuesto por la Policía de la Ciudad para resguardar a los habitantes ante posibles desprendimientos de otras partes de la estructura. Mientras tanto, en el interior del predio avanzan las tareas para retirar los escombros y recuperar los vehículos que quedaron atrapados .

Máquinas excavadoras trabajaban esta mañana en el lugar para desenterrar los autos que quedaron bajo los restos de la estructura. La semana pasada, algunos vecinos habían denunciado que la empresa constructora retiraba escombros para “borrar pruebas”, lo que generó incidentes y discusiones en el lugar.

El derrumbe ocurrió cerca de las 4.30 en un complejo ubicado en Mafalda al 907 , entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. La losa del estacionamiento subterráneo cedió y cayó sobre alrededor de 60 vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

El complejo forma parte del emprendimiento Estación Buenos Aires , desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. Se trata del proyecto más grande construido por el Estado en el marco de Procrear II, con 2476 departamentos de entre 32 y 119 metros cuadrados , cuyas primeras unidades comenzaron a entregarse en 2021.

El sector afectado fue construido por la empresa Constructora Sudamericana (Cosud) , que también participó en otros edificios del complejo. Mientras continúan las tareas en el lugar, los vecinos siguen a la espera de respuestas sobre las causas del derrumbe y los pasos a seguir para recuperar sus viviendas y pertenencias.

Fuente: La Nación