Demoraron al exnovio de Luciana Muñoz, la joven que está desaparecida hace más de un año en Neuquén

El barrio Parque Industrial de Neuquén se transformó este domingo a la tarde en escenario de una verdadera batalla campal .

Todo empezó con una balacera contra una barbería, siguió con destrozos en un almacén y terminó con dos personas demoradas.

Entre ellos se encuentra Maximiliano Avilez , expareja de Luciana Muñoz , la joven que permanece desaparecida desde julio de 2024.

Todo estalló entre las 17 y las 18 de este domingo en el cruce de las calles 1 y 11.

Según confirmó el comisario Cristian Cuevas, coordinador operativo de la zona oeste, un hombre de 45 años se presentó en la Comisaría 20 con un video contundente: en las imágenes se observan nueve disparos dirigidos contra la barbería de su hijo.

“Pide que no tiren porque había gente, pero cuando ven llegar a su hijo con un amigo, vuelven a disparar”, relató el jefe policial, en diálogo con La Mañana de Neuquén .

Las imágenes muestran también cómo logran escapar los autores de la balacera antes de la llegada de los patrulleros.

La respuesta fue inmediata y violenta. En represalia, un grupo forzó el candado de la despensa involucrada en la pelea y comenzó a destrozar todo a su paso. A tal punto, que la mercadería terminó desparramada en la calle.

Según trascendió, la pelea se originó por la disputa de un local comercial que Maximiliano Avilez le alquilaba a una mujer que explotaba allí un almacén desde hacía tres años.

La inquilina reclamaba el reconocimiento de gastos por remodelaciones antes de abandonar el lugar. A eso se sumaron presuntos problemas económicos y rumores de vínculos con el narcotráfico , lo que tensó aún más la relación.

En medio del caos, Avilez y un joven de 21 años ingresaron al comercio. Ambos fueron demorados, pero la situación se desbordó cuando los vecinos empezaron a tirar piedras contra los patrulleros

En el lugar se secuestraron 12 municiones calibre .380, otras 12 calibre 9 milímetros y, más tarde, el padre de uno de los involucrados entregó voluntariamente otras 42 municiones calibre .380.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Investigación y la Brigada de Delitos, que ya tendrían pistas sobre los presuntos autores de los disparos. Uno sería vecino del barrio ; el otro, todavía no fue identificado.

Fuentes cercanas a la investigación que los dos hombres demorados fueron notificados por amenazas calificadas y daños, y recuperaron la libertad.

El hecho sumó relevancia, ya que uno de los hombres involucrados en el violento episodio, Avilez, es el exnovio de Luciana Muñoz y se encuentra imputado por falso testimonio en la causa que investiga la desaparición de la joven.

La Justicia determinó que mintió al declarar que no estuvo con Luciana el día que fue vista por última vez, cuando testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron cerca de su casa. Por ese motivo, la causa contra el acusado fue elevada a juicio.

Las cámaras de seguridad registraron a Luciana caminando sola y desorientada el 13 de julio de 2024 por la esquina de 8 de diciembre y 1° de enero. Vestía una camisa negra, un jean claro y zapatillas negras. Desde ese momento, su paradero es un misterio.

Los operativos de búsqueda fueron intensos y extensos: rastrillajes en más de mil hectáreas, sobrevuelos a lo largo de 120 kilómetros, patrullajes náuticos en los ríos Limay y Neuquén y el análisis de más de 800 horas de grabaciones . Nada dio resultados.

Con el paso de los meses y ante la ausencia total de pistas, el juez de garantías Lucas Yancarelli resolvió que la causa pasara a la Justicia Federal bajo la hipótesis de trata de personas.

La decisión contempló factores de vulnerabilidad que, según el Ministerio Público Fiscal, podrían haber expuesto a Luciana a redes delictivas.

Tras el cambio de jurisdicción, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre su paradero. A eso se suman los 100 millones ofrecidos por la provincia de Neuquén. Hasta ahora, el silencio sigue siendo la única respuesta.

Fuente: TN