APERTURA DE SESIONES - SANTORO: “Si mandan más basura, tienen que pagar más”

MADARIAGA

En la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga, el intendente Esteban Santoro centró una parte sustancial de su discurso en la problemática histórica del predio de disposición final de residuos que ya lleva más de una década y que involucra a Pinamar y Villa Gesell quienes depositan allí sus desechos.





“Siempre es un tema que está sobre nuestra mesa de trabajo. ¿Qué hacer con la basura? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente?”, planteó el jefe comunal al introducir el eje ambiental.





Detalló que actualmente existen 20 expedientes vinculados al conflicto con la empresa Ecoplata y los titulares del predio, entre ellos juicios de apremio por tasas adeudadas, reparación ambiental, rescisión contractual y expropiación.





Recordó que en diciembre de 2015, horas antes de finalizar la gestión anterior, se firmó un acuerdo que —según sostuvo— resultaba “sumamente conveniente para la empresa”, levantando medidas cautelares y estableciendo un plan de pagos. “Muy raro todo”, expresó, al cuestionar la forma en que se retiraron los oficios judiciales que liberaron a la firma.





Ya durante su gestión, explicó, el municipio dejó sin efecto ese convenio, inició acciones judiciales, logró el remate de bienes de la empresa para recuperar parte de la deuda y avanzó en la rescisión del contrato. En paralelo, junto a la Fiscalía de Estado bonaerense, impulsó una causa por reparación ambiental y obtuvo una medida cautelar para tomar la administración del predio.





Uno de los hitos que remarcó fue la expropiación del terreno mediante Ley Provincial, aprobada por unanimidad en ambas cámaras. “La expropiación era ineludible para acceder a la consultoría y al crédito del BID”, afirmó. La Justicia determinó que la medida debía abarcar 98 hectáreas y no las 250 pretendidas por los propietarios, aunque el municipio apeló ante la Suprema Corte el monto fijado por hectárea.





“Nos parece absurdo que se pague valor de mercado sin considerar el impacto ambiental", sostuvo, al tiempo que recordó que también continúa en trámite el juicio por reparación ambiental para que esos costos sean afrontados por los responsables o descontados del monto expropiatorio.





En cuanto al proyecto integral de reciclado y disposición final, señaló que contaba con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero quedó paralizado tras el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2023. “A la fecha no hemos tenido respuesta del secretario de Ambiente de la Nación”, indicó, tras mencionar una nota enviada en agosto de 2025 solicitando que se reactive el préstamo o se transfieran los fondos a la Provincia.





Más camiones, m ás costo





Otro punto que generó tensión regional fue la actualización del canon por tonelada de residuos que ingresan desde distritos vecinos. El intendente justificó la medida con datos concretos: entre 2018 y 2025 prácticamente se duplicó el flujo diario de camiones provenientes de municipios costeros.





Mientras en 2018 ingresaban entre 14 y 16 camiones diarios en temporada alta desde Pinamar y entre 12 y 13 desde Villa Gesell, en 2025 los números treparon a entre 27 y 32 y entre 23 y 27 respectivamente.





“La comparación evidencia un incremento cercano a la duplicación del flujo diario de camiones. Si mandan más basura, obviamente tienen que pagar más”, afirmó.





Santoro defendió la decisión y aseguró que desde 2015 Madariaga dejó de ser “el patio trasero de los municipios costeros” y que hoy el predio cuenta con controles e inspecciones provinciales que reconocen avances en su gestión ambiental.