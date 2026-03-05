De Suecia a la Argentina: se instala una nueva forma de iluminar las casas para ahorrar electricidad

En Suecia y otros países de Europa, donde hay poco sol durante el año, una nueva tendencia está revolucionando la forma de iluminar los hogares . Este sistema, que permite ahorrar electricidad , cada vez se impone más en la Argentina .

Se trata de los túneles solares , también conocidos como “ventanas solares”. Esta tecnología se instala en el techo y cuenta con una cúpula transparente que capta la luz del sol desde el exterior.

La luz que se canaliza a través de un conducto reflectante , actúa como un espejo y la transporta hasta el ambiente elegido. Finalmente, la iluminación natural se dispersa en el interior a través de un difusor en el techo, que se parece a una lámpara tradicional, pero no consume electricidad .

El resultado es un ambiente lleno de luz natural , incluso en espacios donde no hay ventanas.

En países como Suecia, donde los inviernos son largos y las horas de luz son pocas, arquitectos y diseñadores buscaron alternativas para aprovechar cada rayo de sol.

Los túneles solares se convirtieron en la respuesta ideal para iluminar pasillos, baños, vestidores, cocinas interiores y lavaderos , lugares que suelen depender de la luz artificial durante todo el día.

Así, no solo se reduce el consumo eléctrico, sino que también se mejora la sensación de bienestar en el hogar gracias a la presencia de luz natural.

La capacidad de los túneles solares sorprende y varía según el modelo y el tamaño del conducto. Es decir, pueden iluminar una habitación pequeña o mediana durante gran parte del día.

En muchos casos, la luz que generan es comparable a la de una lámpara de 100 a 300 watts , pero utilizando únicamente la energía del sol.

Aunque todavía no es masiva, la instalación de túneles solares ya comenzó a verse en viviendas y edificios de la Argentina, sobre todo en remodelaciones y construcciones nuevas.

Fuente: TN