Buscan familias que quieran adoptar a una adolescente de 16 años: Cómo postularse

El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria pública para encontrar personas, familias o parejas que deseen adoptar a una adolescente de 16 años y puedan brindarle un entorno familiar estable y afectivo.

El llamado se realiza a pedido del Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Río Segundo, a cargo de la jueza María Licia Tulián.

La adolescente, llamada Guadalupe, es descrita como una joven cariñosa, sensible, solidaria y tranquila. Además, se caracteriza por ser perseverante, dedicada y responsable.

Actualmente cursa segundo año del secundario, donde mantiene buenas calificaciones y muestra compromiso con sus estudios. Entre sus intereses se destacan las actividades manuales. En el último tiempo, por ejemplo, realizó cursos de manicura.

Desde el RUA indicaron que Guadalupe expresa su deseo de formar parte de una familia, preferentemente en un hogar donde haya otros hijos con quienes compartir y conversar. La adolescente mantiene una relación cercana con su familia de acogimiento, vínculo que desea continuar sosteniendo.

También se destaca que se desenvuelve con buena autonomía, comprende y respeta las pautas de convivencia y demuestra una actitud positiva frente a los desafíos cotidianos.

Explicaron que Guadalupe requiere acompañamiento terapéutico en distintas áreas, como psicopedagogía, fonoaudiología y psicología. Por este motivo, quienes se postulen deberán comprometerse a sostener estos tratamientos, fundamentales para su desarrollo y bienestar integral.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo es encontrar un ámbito familiar que le brinde amor, contención y tolerancia, promoviendo su crecimiento personal y su autonomía.

Testimonio de su familia de acogimiento

Silvia, de la familia de acogimiento de la menor, explicó que “Guada es una adolescente alegre, que se levanta todos los días de buen ánimo”. Además la definió como “responsable, cariñosa, solidaria y muy resiliente”.

“Le gusta ver videos en el celu, escuchar música y pintar. Le va muy bien en el cole, está en segundo año; va a una academia de arte y también va a los Boy Scouts”, describió.

Y agregó: “Tiene una gata que ama y cuida muy bien que se llama Lupe. Es una joven hermosa que se merece un futuro maravilloso”.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar de la convocatoria deben ingresar al sitio web del Registro Único de Adopciones. Una vez allí, deberán seleccionar la convocatoria N.º A 02/26 y completar el formulario de inscripción correspondiente.



