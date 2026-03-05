MADARIAGA: Fue con un palo de golf a una concesionaria, dañó varios autos 0km y lo demoraron

MADARIAGA

Imagen Ilustrativa





Un hombre fue demorado en las últimas horas luego de provocar destrozos en varias camionetas 0 km en una concesionaria de vehículos ubicada sobre la Ruta 11.





El hombre se presentó cerca de las 11:40, en el local comercial, ingresó al predio y, utilizando un palo de golf, comenzó a golpear vehículos que se encontraban exhibidos.





De acuerdo a la denuncia, rompió los cristales, parabrisas y el capot de tres camionetas. Además, dejó rayones en algunas de ellas.





La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora investiga el hecho bajo la figura de daños, mientras se evalúa el monto total de los perjuicios ocasionados a los vehículos.