De conocerse en un boliche al encuentro en un hotel: qué se sabe de la ex GH acusada de robarle a un turista

Se conocieron detalles clave sobre el supuesto robo que denunció un turista norteamericano y que terminó con una exparticipante de Gran Hermano y su mánager detenidos en Palermo .

Según la denuncia, el hombre de 40 años conoció a L uciana Martínez Barrionuevo y a Cristian Wagner en el bar Makena , uno de los boliches más conocidos de la zona.

La noche siguió y, cerca de las 6.40 de la mañana, los tres salieron del boliche y fueron juntos hasta el hotel Smart , ubicado en Fray de Justo Santa María de Oro al 1828, a unas 10 cuadras. Para entrar, el personal del lugar les escaneó los DNI . Esto fue clave para su detención.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Wagner se retiró del hotel a las 7 , mientras que Martínez se fue recién a las 10.30 . Las capturas de las cámaras de seguridad fueron importantes para terminar de confirmar que ellos habían estado en ese lugar.

El turista, en tanto, se despertó pasado el mediodía y ahí se dio cuenta de lo que había pasado. Según su relato, le faltaban el pasaporte, un reloj digital, su mochila y hasta la ropa interior .

El hombre aseguró que lo emborracharon y que, al despertar, notó que le faltaban sus cosas. Inmediatamente, realizó la denuncia y los policías de la comisaría 14° comenzaron a investigar el caso.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del hotel para intentar reconstruir los movimientos de la ex Gran Hermano y su mánager. Gracias al registro de los documentos en el ingreso, la policía pudo saber su domicilio y, horas después, los detuvo en la casa de Martínez, ubicada en Billinghurst al 1100 .

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo de Alfredo Godoy , y la secretaría de Diego Hernández. Ambos acusados siguen detenidos y se le tomará declaración indagatoria en las próximas horas.

Fuente: TN