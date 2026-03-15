La primera empresa de Software de Madariaga inició su actividad

MADARIAGA

El pasado 2 de marzo inició la historia de Software Factory de Shinko Tecnhology en Madariaga con gente y recursos locales con la idea de crear y desarrollar soluciones para comercializar a nivel global.





“Entre las soluciones que ellos están trabajando se encuentran herramientas con aplicación de IA, analítica de datos y todo enfocado al mercado corporativo para medianas y grandes empresas.”





“Hoy en día todo el equipo se encuentra trabajando en forma remota, pero la idea de la empresa es continuar creciendo en gente e infraestructura en la ciudad y tener su propia oficina local para seguir con el desarrollo de soluciones de Madariaga al mundo.” Enfatizó el secretario de Producción, Javier Volpatti.





Por otro lado, el funcionario destacó que esta empresa se formó a partir del encuentro que propusieron desde el grupo de trabajo de “Madariaga FutuRA” para reunir a las personas relacionadas al sector de informática y tecnología en el bowling en agosto del 2025.