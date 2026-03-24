Cuál es el límite que no se debe cruzar al hablar con tu perro, según un psicólogo

A pesar de que suene extraño, hablar con tu perro es una de las actividades más comunes que existen. Para la psicología, esto no solo es un gesto de cariño, sino que también ayuda a regular emociones y construir una relación más profunda con tu mascota.

Sin embargo, Marc Rodríguez, especialista en inteligencia emocional , sostiene que hay un límite que no se debe cruzar: humanizarlos en exceso .

Según el especialista, hablarle a tu perro o gato es una forma natural de antropomorfismo , ya que le atribuimos pensamientos y emociones humanas a quien queremos y con quien convivimos.

De todas maneras, hacer esto con nuestras mascotas tiene varias funciones:

Para Rodríguez, aunque tu mascota no entienda todas las palabras, sí capta el tono y la intención .

El psicólogo sostiene que este gesto puede ser normal y a la vez esconder una carencia afectiva. Para él, ambas pueden coexistir.

Fuente: TN