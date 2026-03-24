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Cuál es el signo del zodíaco que tendrá más suerte en abril 2026, según la IA

Redacción CNM marzo 24, 2026

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Con el comienzo de cada mes, muchas personas se preguntan cómo les irá en distintas áreas de su vida, basándose en su horóscopo. En este marco, la inteligencia artificial (IA), a través de la astrología , reveló cuál será el signo del zodíaco que tendrá más suerte en abril 2026.

Se trata de Géminis . Este signo de tierra será el gran protagonista del mes. Todo indica que los geminianos podrían avanzar en proyectos, relaciones y objetivos personales que venía postergando.

Abril será un mes clave para el trabajo y las finanzas de Géminis. Las oportunidades aparecen cuando menos se las espera:

Es el momento ideal para animarse a cambiar de trabajo, iniciar un proyecto propio o negociar un aumento.

En el plano sentimental, Géminis también recibirá buenas noticias. La energía del mes favorecerá:

Fuente: TN


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