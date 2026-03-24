Cuál es el signo del zodíaco que tendrá más suerte en abril 2026, según la IA

Con el comienzo de cada mes, muchas personas se preguntan cómo les irá en distintas áreas de su vida, basándose en su horóscopo. En este marco, la inteligencia artificial (IA), a través de la astrología , reveló cuál será el signo del zodíaco que tendrá más suerte en abril 2026.

Se trata de Géminis . Este signo de tierra será el gran protagonista del mes. Todo indica que los geminianos podrían avanzar en proyectos, relaciones y objetivos personales que venía postergando.

Abril será un mes clave para el trabajo y las finanzas de Géminis. Las oportunidades aparecen cuando menos se las espera:

Es el momento ideal para animarse a cambiar de trabajo, iniciar un proyecto propio o negociar un aumento.

En el plano sentimental, Géminis también recibirá buenas noticias. La energía del mes favorecerá:

Fuente: TN