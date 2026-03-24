Cómo lavar las remeras con manchas de sudor y que queden como nuevas

Las manchas de sudor en las remeras, sobre todo las blancas, suelen ser un dolor de cabeza, y muchas veces no sabemos cómo quitarlas. Sin embargo, existe un truco casero que puede ayudar a dejarlas como nuevas, sin gastar de más y cuidando las prendas.

Para este método solo se necesitan ingredientes que seguro tenés en casa, como bicarbonato de sodio , agua oxigenada y detergente . De forma fácil, se pueden eliminar esas marcas amarillas o endurecidas que afectan el aspecto de la ropa.

Aunque muchos piensan que el sudor es el único culpable, la realidad es que las manchas también se forman por la mezcla de sudor, desodorante (especialmente los que tienen aluminio) y bacterias.

Fuente: TN