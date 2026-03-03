Crimen en Esteban Echeverría: cuatro delincuentes asesinaron a balazos a un repartidor para robarle la moto

Un repartidor fue asesinado a balazos por un grupo de motochorros mientras trabajaba en la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverria.

Todo ocurrió el sábado por la noche, entre la Ruta Provincial 4 y Saturno, donde los vecinos del barrio encontraron a la víctima, tirada en el piso y agonizando por las heridas .

Cuando llegaron los efectivos policiales, lo encontraron muerto y rodeado por sus herramientas de trabajo; una mochila, un paquete embalado y su casco.

El hombre, identificado como Rodrigo José Ignacio Núñez . de 36 años, era apodado “Rocko” por muchas personas de la comunidad y formaba parte de un grupo de rockeros que ayudan a personas en situación de calle, llamados “Los Villanos Barbudos” .

Por disposición de la fiscal María Paula Segade Sánchez , a cargo de la UFI Descentralizada N°2 de Esteban Echeverría, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la mecánica del hecho.

Las imágenes recopiladas lograron captar el momento en el que Núñez circulaba a bordo de su moto Honda XR 125 L , cuando fue interceptado por cuatro delincuentes armados que viajaban en dos motocicletas, una blanca y otra roja.

En ese momento, en medio de la desesperación, el hombre intentó desplazarse hacia otro lado para ponerse a salvo, pero terminó cayéndose al piso.

Estando vulnerable, los motochorros se bajaron de los vehículos y le dispararon a quemarropa . Luego del ataque, se llevaron su moto, una riñonera y su celular, antes de darse a la fuga.

La autopsia preliminar confirmó que la causa de muerte de Núñez se produjo de forma instantánea debido a un balazo que recibió en el pecho .

Además, según informó el medio Info Región, los agentes que arribaron a la escena lograron incautar dos vainas servidas correspondientes a una pistola calibre 11.25 .

“Rocko” era muy querido por la gente del barrio y fue despedido con sentidos mensajes en las redes sociales. Desde la agrupación de Villanos Barbudos de la que formaba parte, le dedicaron un comunicado en su honor.

“En memoria de ‘Rocko’. No tenemos una palabra que defina lo que sentimos ahora. Solo queda regocijarse en los mejores y más valiosos momentos compartidos. Descansa en paz, hermano nuestro . Villano siempre, hasta la muerte. VSSV ”, escribieron junto a una foto de luto por la pérdida.

“Gran persona Rodri. Un abrazo al cielo . Mis máximas condolencias y fuerzas para su familia y amigos. Que en paz descanses chiquito”, comentó un hombre que lo conocía y compartieron tiempo juntos trabajando.

Muchos de sus compañeros de la agrupación publicaron fotos en conjunto con él y lo recordaron en sus mejores momentos. “Descansa, hermano, voy a añorarte todos estos años hasta que nos volvamos a encontrar. Te prometo que se va a hacer justicia”, expresó alguien más.

La fiscalía a cargo ordenó una serie de procedimientos conjuntos entre la Comisaría 3° de Transradio y la DDI local, para dar con el paradero de los criminales, que hasta el momento no fueron identificados y permanecen prófugos .

