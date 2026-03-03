APERTURA DE SESIONES - SANTORO: “El problema no es el valor de nuestras tasas, el problema es el valor de los salarios”

MADARIAGA

En su mensaje de apertura de sesiones de 2026 ante el Concejo Deliberante de General Madariaga, el intendente Esteban Santoro también realizó un fuerte diagnóstico sobre el estado financiero del municipio, el financiamiento de obras y la presión que enfrenta el sistema de salud pública local.





“El problema no es el valor de nuestras tasas. El problema acá es el valor de nuestros salarios y jubilaciones”, afirmó al comparar el costo de la tasa municipal promedio —28 mil pesos en el centro y 20 mil en barrios— con los valores reales de prestaciones médicas en el sector privado.





En ese marco, expuso cifras que grafican el desfasaje entre lo que pagan las obras sociales y el costo real de la atención: una cesárea, según detalló, es abonada por IOMA a 99 mil pesos, mientras que en el ámbito privado puede rondar los 2 millones. También cuestionó el pago de traslados en ambulancia y estudios de diagnóstico, que consideró irrisorios.





“Hoy el hombre más rico de Madariaga, con la mejor prepaga, tiene la misma calidad prestacional que el hombre más pobre sin obra social. Eso es igualdad de derechos”, subrayó, al defender el modelo del hospital municipal, por donde —según indicó— pasan unos 500 vecinos por día entre guardias, consultorios y CAPS.





Advirtió que el 40% de la población no cuenta con cobertura médica y que el sistema se sostiene con tasas municipales y una coparticipación “cada vez más acotada”.





Obras en marcha y fondos demorados





En materia de infraestructura, Santoro enumeró avances y dificultades. Confirmó que continúa la ampliación de la red cloacal en los barrios Belgrano y Norte, con 12 mil nuevas conexiones, aunque señaló que la Provincia adeuda 1.300 millones de pesos a la empresa ejecutora. Además, indicó que la planta depuradora permanece paralizada a la espera de que Nación reactive el financiamiento.





También mencionó la ampliación de la estación transformadora eléctrica, proyecto aprobado pero que requiere recursos estatales aún no asegurados.





Entre las obras con horizonte cercano destacó el puente San José de Herrera, cuya apertura al tránsito está prevista —según anunció— para fines de abril. “Es una obra que nos llevó muchísimo tiempo gestionar”, dijo, al remarcar su importancia para la zona rural y la conectividad con establecimientos educativos.





En cuanto a vivienda, señaló que la Provincia aportará 800 millones de pesos para completar la infraestructura de un proyecto de 70 casas y permitir su entrega.





Además, adelantó que el polo tecnológico se finalizará con fondos propios y lo definió como “la apuesta al futuro” y a la industria del conocimiento.





Fiestas populares y recursos escasos





El intendente también reconoció que la organización de eventos masivos, como el rally regional, implica un esfuerzo financiero en un contexto de escasez. “Hay que pensar en una alternativa de recaudación distinta para solventar todas las fiestas que encara la municipalidad”, planteó, al señalar que la colaboración privada no alcanza a cubrir los costos.





Finalmente, reivindicó una gestión “transparente y austera”, aseguró que el municipio paga sueldos y proveedores en tiempo y forma y defendió el concepto de “Estado necesario”.





“No a que todo lo haga el Estado, no a que nada haga el Estado. Queremos el Estado necesario, trabajando a la par del privado”, concluyó.