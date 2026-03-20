Crece rápido, se adhiere sola a las paredes y es fácil de cuidar: la trepadora que transforma cualquier jardín

Si estás pensando en renovar tu jardín, balcón o incluso una pared interior, el Ficus pumila es una de las opciones más prácticas y estéticas. Esta enredadera se destaca por su crecimiento rápido , su capacidad de adherirse sola a las superficies y su aspecto verde constante durante todo el año.

Con hojas pequeñas y densas, es ideal para cubrir muros, rejas o estructuras ya que genera un efecto natural muy atractivo sin necesidad de grandes cuidados.

Esta planta, también conocida como “enamorada del muro”, es muy valorada por su capacidad de adaptarse a distintos espacios, tanto exteriores como interiores bien iluminados.

Su forma de crecimiento permite que recubra paredes como si fuera un “tapiz verde”, ideal para quienes buscan un cambio estético sin obras ni estructuras complejas.

El Ficus pumila es una excelente opción tanto para principiantes como para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento. Con cuidados básicos, responde muy bien y crece de forma sostenida.

Para mantenerlo en buen estado, se recomienda:

La primavera y el otoño son los mejores momentos para plantarlo, ya que las temperaturas suaves favorecen el desarrollo de raíces y un crecimiento más estable.

En climas templados, también puede cultivarse en interiores, siempre que reciba luz suficiente .

Si bien es una planta muy práctica, su crecimiento rápido puede volverse excesivo si no se controla. Por eso, es clave acompañarla con algunos cuidados simples.

Esto es importante porque sus raíces aéreas le permiten adherirse con fuerza, lo que puede afectar superficies si no se mantiene controlada.

Fuente: TN