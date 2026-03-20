Para qué sirve poner hielo en el arroz recalentado y por qué lo recomiendan

Un truco de cocina que se volvió viral en redes sociales promete resolver uno de los problemas más comunes: que el arroz recalentado quede seco, duro o apelmazado . La clave, según quienes lo recomiendan, es tan simple como agregar un cubo de hielo antes de calentarlo .

Aunque parezca extraño, la explicación tiene base científica y está relacionada con la humedad y la temperatura .

Cuando se recalienta arroz, lo más habitual es que pierda agua y se vuelva seco. Ahí es donde entra el hielo: al calentarse, se derrite lentamente y genera vapor , lo que devuelve humedad al plato.

Además, este método ayuda a que el calor se distribuya mejor, evitando que algunas partes queden duras mientras otras se recalientan demasiado.

Este tipo de técnica no es nueva. En la cocina japonesa, por ejemplo, se utiliza el hielo para controlar la cocción y mantener la textura ideal del arroz , evitando que se pase o se pegue.

En ese contexto, el hielo actúa como un regulador de temperatura y humedad, dos factores clave para lograr un buen resultado.

Para que funcione, los especialistas recomiendan seguir algunos pasos simples:

El resultado es un arroz más húmedo, suelto y con mejor textura.

Fuente: TN