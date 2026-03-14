Crean un robot con forma de araña que construye casas en un día

Un robot de aspecto arácnido, bautizado como “Charlotte” , podría transformar el modo en que se hacen las obras de construcción en la Tierra y en otros planetas.

Desarrollada por las compañías australianas Crest Robotics y EarthBuilt Technology , esta invención fue diseñada para enfrentar los desafíos actuales del sector y, al mismo tiempo, explorar su potencial en la edificación de hábitats en la Luna o Marte .

La máquina incorpora un sistema de impresión 3D capaz de fabricar estructuras sostenibles de hasta 200 metros cuadrados en apenas 24 horas , con un consumo energético mínimo y sin necesidad de utilizar cemento .

El proyecto fue presentado durante el Congreso Internacional de Astronáutica , celebrado en Sídney, donde sus creadores subrayaron que Charlotte puede construir viviendas en la Tierra y, a futuro, convertirse en una herramienta estratégica para la arquitectura extraterrestre . “Trabaja a la velocidad de 100 albañiles”, aseguraron los desarrolladores.

Según explicó a ABC News Jan Golembiewski , cofundador de EarthBuilt, la tecnología permite reducir toda la cadena de suministro a un único proceso de alta velocidad y bajo impacto ambiental.

El material que utiliza Charlotte es una mezcla de arena, vidrio reciclado y ladrillos triturados , que se transforma en una pasta compacta capaz de sustituir al cemento tradicional . Mediante este compuesto, el robot imprime capas superpuestas directamente sobre el terreno, formando muros sólidos y resistentes.

Fuente: La Nación