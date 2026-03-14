Dónde está la ciudad más alta del mundo y cómo se vive con poco oxígeno

En los márgenes de lo habitable , donde el aire se vuelve escaso y el clima impone límites físicos concretos, también existen ciudades. En el sur de Perú , en plena cordillera de los Andes, se encuentra La Rinconada , la ciudad ubicada a mayor altitud del mundo.

Situada entre los 5100 y 5300 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad minera se levanta sobre la ladera del cerro conocido como La Bella Durmiente, en un paisaje marcado por glaciares, lagunas de altura y nieve permanente. A esa altura, el oxígeno disponible es cerca de un 50% menor que al nivel del mar, una condición que define tanto la vida cotidiana como el desarrollo urbano del lugar.

La Rinconada no tiene un origen histórico tradicional . Su crecimiento comenzó en la década de 1990, impulsado por la explotación aurífera. La posibilidad de acceder al oro atrajo a miles de trabajadores de distintas regiones del país, generando un crecimiento rápido y poco planificado.

El trazado urbano refleja ese proceso: calles empinadas, en su mayoría sin pavimentar, construcciones precarias y una infraestructura limitada , que convive con una actividad económica intensa, pero informal en muchos casos.

La vida cotidiana en La Rinconada está atravesada por la adaptación constante del cuerpo a la altura . El mal de montaña , el cansancio crónico y los trastornos del sueño forman parte de la experiencia habitual de sus habitantes. Actividades simples, como caminar o cargar peso, requieren un esfuerzo mayor que en ciudades de menor altitud.

A esto se suma un clima riguroso , con temperaturas nocturnas bajo cero durante buena parte del año. El acceso a servicios básicos —como agua potable, saneamiento o calefacción— es limitado en amplios sectores de la ciudad.

La minería del oro concentra la mayor parte de la actividad laboral. Muchos trabajadores operan en condiciones exigentes , con jornadas extensas y exposición a sustancias contaminantes, lo que genera impactos ambientales visibles en el entorno inmediato.

El número de habitantes de La Rinconada estuvo históricamente ligado al precio internacional del oro. Entre 2001 y 2009 , el asentamiento registró un fuerte crecimiento poblacional. De tener menos de 1000 residentes en los años 90, llegó a superar los 20.000 habitantes a mediados de la década del 2000.

Según el último censo disponible, realizado en 2017, la población se redujo y se estabilizó en torno a los 12.600 habitantes , reflejando la volatilidad económica que caracteriza a la ciudad.

En el ranking de ciudades con mayor altitud, la más elevada del mundo es La Paz, en Bolivia, ubicada a unos 3700 metros sobre el nivel del mar . En Europa, ese lugar lo ocupa Andorra la Vella, mientras que en España el municipio más alto es Valdelinares y la capital de provincia situada a mayor altura es Ávila .

Casos como el de La Rinconada muestran cómo la geografía extrema no solo condiciona la forma de vivir, sino también la manera en que se construyen y crecen las ciudades , incluso en los límites físicos del planeta y de sus habitantes.

Fuente: La Nación