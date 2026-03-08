Córdoba: un chofer de aplicación se defendió de un robo y le disparó a uno de los ladrones

NACIONALES

Un hombre que trabaja como chofer de una aplicación de viajes sufrió un violento intento de robo en Córdoba y se defendió a los tiros , hiriendo a uno de los delincuentes .

El episodio ocurrió el sábado a la madrugada, cerca de las 03:40, en el barrio Residencial Oeste .

Todo comenzó cuando el conductor, que realizaba sus tareas habituales, aceptó el pedido de un viaje en la calle Pasaje Bracco al 3800 .

De acuerdo a su testimonio, cuando llegó al lugar fue abordado por dos delincuentes que intentaron robarle. En ese momento, el hombre que manejaba un Fiat Palio forcejeó, sacó un arma y le disparó a uno de los atacantes .

Según informó El Doce , los efectivos policiales arribaron a la escena y detuvieron a uno de los sospechosos , que debió ser trasladado bajo custodia al Hospital Eva Perón.

Fue asistido en el centro de salud ya que resultó herido por una bala que le impactó en el brazo izquierdo. Por su parte, su cómplice escapó luego del ataque y permanece prófugo.

En el lugar, los agentes también secuestraron el vehículo del chofer y el arma de fuego que utilizó durante el episodio. La Justicia trabaja para identificar al otro agresor para dar con su paradero.

Fuente: TN