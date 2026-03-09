Continúan las indagatorias en la causa por retención ilegal de aportes jubilatorios de la AFA: Víctor Blanco presentó un escrito y se negó a responder preguntas

NACIONALES

Las indagatorias de la causa judicial por la retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúan este lunes con la expectativa centrada desde mitad de semana cuando tengan que presentarse el presidente y el tesorero de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA Víctor Blanco llegó pasadas las 10 de la mañana a los tribunales. "Voy a declarar", dijo Blanco a la prensa al ingresar pero, finalmente, presentó un escrito y se negó a responder preguntas. Lo hizo acompañado de su abogado Fernando Díaz Cantón para presentarse ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante .

El ex presidente racinguista dijo en su presentación que él no tenia la función de retención; que el suyo era "un rol protocolar" y que no tenía responsabilidad de pagar ni de movimientos de fondos.

Blanco llegó al edificio de avenida de los Inmigrantes a bordo de una camioneta y tuvo un breve contacto con los medios. Consultado sobre si estaba de acuerdo con el paro del fútbol de la novena fecha por esta causa judicial, Blanco contestó: "Ya no soy dirigente".

En tanto, a las 12 horas será la indagatoria del actual secretario general y titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina . Las audiencias comenzaron el viernes pasado cuando se presentó el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo . Y cerraron el miércoles Toviggino y el jueves Tapia.

Las indagatorias del presidente y del tesorero de la AFA estaban previstas para la semana pasada pero se postergaron por cambios de abogados. Toviggino había pedido que su audiencia sea por videoconferencia y no presencial para evitar lo que consideró “una innecesaria exposición” en los tribunales.

El planteo fue rechazado por el juez Amarante y la semana pasada por la Cámara en lo Penal Económico. “Que, como regla general de la que no corresponde aparatarse, la declaración indagatoria de un imputado debe tener lugar en la sede del tribunal que lo cita para el referido acto procesal" , resolvió el tribunal. Así, el tesorero de la AFA deberá presentarse.

El juez y la Cámara Penal Económico rechazaron ese planteo. Uno de los puntos fue que Amarante ordenó que cuando sean las indagatorias haya un operativo de seguridad especial para que los acusados no tengan inconvenientes. Eso ya se vio el viernes cuando Lorenzo fue acompañado hasta la salida por un comisario de la Policía Federal.

Si no hay cambios en la fechas de las audiencias, el juez Amarante tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los dirigentes acusados.

Las audiencias comenzaron el viernes pasado. El primero de los cinco dirigentes acusados que se presentó fue Lorenzo que presentó un escrito con su descargo y se negó a contestar preguntas.

En la causa se investiga el no pago por parte de la AFA de 19.300 millones de pesos por el impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos de marzo de 2024 a septiembre del año pasado. Se inició por una denuncia de diciembre pasado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Se trata del delito de retención indebida de aportes que tiene una pena de dos a seis años de prisión. La ley establece que ese delito se comete una vez que vence el plazo del pago del impuesto, más allá que después se regularice la situación, como ya hizo la AFA.

Una de las medidas que el juez Amarante tomó en la causa fue analizar si la AFA contaba con fondos para pagar. El banco Credicoop informó que la entidad tenía cuentas bancarias con ocho mil millones de pesos y plazos fijos en dólares por montos de cinco millones de dólares durante los períodos en los que no cumplió sus obligaciones.

Desde la AFA reconocen que no pagaron en plazo pero que la deuda está regularizada: una parte ya se abonó y otra está bajo un plan de pago. Pero agregan un argumento político: es una denuncia impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei . En esa línea, desde la entidad señalan que son una de las pocas asociaciones civiles denunciada por ARCA y que la acusación se presentó en diciembre pasado y no los primeros meses de 2024 cuando empezaron los incumplimientos.

Las defensas tienen presentado un pedido de sobreseimiento y de archivo de la denuncia porque no hay delito. Sostienen que hay resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que están vigentes hasta mitad de año por las cuáles no se pueden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles. Y si no se pueden ejecutar, tampoco se pueden reclamar las deudas, por lo que la AFA no estaba obligada a pagar.

El juez Amarante rechazó ese planteo que fue apelado por las defensas para que lo revise la Cámara en lo Penal Económico. El tribunal también debe analizar las prohibiciones de salida del país que el magistrado les impuso a los acusados.

Fuente: Clarín