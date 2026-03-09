Con la llegada de Mahiques a Justicia, podrían volver a retrasar la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py

El 20 de abril el Gobierno había dispuesto como la fecha definitiva, para implementar el sistema procesal acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, el fuero donde se investiga la corrupción, el lavado de dinero y narcotráfico. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evalúa si las condiciones están dadas para llegar a esa fecha . Desde la Procuración insisten en la necesidad de recursos humanos y mayor inversión en tecnología.

Durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona en Justicia, la vigencia del nuevo Código Procesal ya se había postergado dos veces. La falta de infraestructura, recursos y la demora en mejoras edilicias necesarias fueron los principales motivos por los cuales el Ministerio Público Fiscal solicitó esos retrasos.

En su momento, los fiscales de Cámara habían advertido que “la forma de la implementación es prioritaria para el buen funcionamiento del sistema y para que los intereses de la sociedad no se vean frustrados”.

El planteo cuenta con otro antecedente. En más de veinte notas que nunca se respondieron y en nombre de todos los fiscales del fuero federal penal y penal económico, el procurador general de la Nación reclamó que "sin recursos no es la forma de llevar adelante este cambio”.

Eduardo Casal avisó que el cambio de sistema procesal "debe ser transitado con los medios necesarios para asegurar su éxito y hacer realidad los estándares que pretende el modelo adversarial”.

Para empezar, se manifestó como imprescindible la cobertura de los cargos vacantes: "Lo que se necesita esencialmente son recursos humanos. Tenemos la tercera parte del Ministerio Público vacante, no tenemos cargos porque los traspasos del Poder Judicial no se hicieron y los cargos que se tenían disponibles se utilizaron para otros distritos donde ya funciona el sistema acusatorio. Se requieren cargos y mucha inversión en tecnología ”, indicaron fuentes judiciales.

El sistema acusatorio, que busca imprimir celeridad a los procesos judiciales, tiene como premisa la oralidad y eso demandará -además-, una gran cantidad de audiencias en simultáneo , lo que a su vez requiere de buena conectividad.

A dos días de haber asumido como ministro de Justicia, Mahiques anunció que el Gobierno finalmente enviará al Senado pliegos para cubrir cargos de jueces nacionales y federales.

Como contó Clarín , el funcionario no iba a remitir los listados tal cual quedaron tramitados por su antecesor. Tras la revisión de los pliegos, Mahiques busca avanzar con el envío a la Cámara Baja la semana próxima.

En la Procuración General de la Nación una de las principales inquietudes es la cantidad de sillones vacíos, al entender que el Sistema Acusatorio concede a los representantes del Ministerio Público mayor relevancia: serán los responsables de las investigaciones.

Los números no tienen precedente: en la Procuración la cantidad de fiscalías vacantes asciende al 46%. Algo similar ocurre en los juzgados y tribunales. Desde el Gobierno admitieron que con el sistema acusatorio es necesario “contar con más fiscales y hay que avanzar en la cobertura de los cargos”.

Los integrantes de la Procuración y fiscales de diversas instancias señalaron que los tres meses dispuestos por el Gobierno para llegar a Comodoro Py con el sistema acusatorio, podrían no alcanzar para subsanar la crisis integral que se afronta.

En la cuenta regresiva para el 20 de abril, la fecha impuesta por el ex ministro Cúneo Libarona, no hay certeza de que pueda llegarse con el calendario pautado.

Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales sostienen que Mahiques tiene bajo análisis la situación pero que observa “con suma preocupación el estado de situación de Comodoro Py”, no sólo por su infraestructura sino “por la cantidad de cargos vacantes”, a los que se sumarían aquellos que se pueden generar en los próximos meses.

El extenso listado de pliegos que Mahiques busca enviar, después de dos años que se acumularon en el Ministerio de justicia, no incluye cargos de los Tribunales de Retiro.

Sin embargo, el flamante funcionario confía en que el Consejo de la Magistratura -responsable de realizar los concursos, su posterior evaluación y armado de ternas que se envían al Gobierno-, “en los próximos meses podrá remitir al Poder Ejecutivo Nacional los pliegos de Comodoro Py”.

Otro de los desafíos refiere a la cuestión presupuestaria. Los fiscales y Casal plantearon el año pasado la necesidad de que se haga efectiva la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal. Este año, frente a los más de 641.000 millones de pesos requeridos ante el Ministerio de Hacienda, fueron aceptados 454.807 millones.

