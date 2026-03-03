Conmoción en Misiones: un adolescente fue armado a su escuela, se disparó frente a los compañeros y quedó en grave estado

NACIONALES

Un alumno de la Escuela Provincial de Educación Técnica de Misiones “UNESCO” se descerrajó un disparo en el pecho en el primer día de clases. La víctima, de 17 años, fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el sala general del Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga” con “pronóstico reservado”, según el último informe de los médicos.

El hecho ocurrió este lunes a la tarde, durante uno de los recreos y los investigadores aún no pudieron confirmar que se trató de un intento de suicidio, admitieron.

De acuerdo con la reconstrucción que se pudo realizar en base a testimonios, el chico sacó el arma, dirigió el cañón hacia su pecho y accionó el gatillo. En los próximos días serán citados a declarar los seis compañeros que estaban junto a él cuando ocurrió el hecho.

La Policía ya estableció que el revólver calibre 22 secuestrado en el lugar tenía ocho proyectiles en el cargador y pertenecía a la abuela de la víctima.

Respecto del alumno, trascendió que era un buen estudiante. El ciclo lectivo 2025 lo había pasado aprobando la totalidad de las materias y su comportamiento era bueno dentro de la institución.

El hecho, que es investigado como un intento de suicidio por parte de la Policía y la Justicia, ocurrió cerca de las 15:30 y derivó en la intervención de la Seccional Segunda de la Policía de Misiones. Pese a haber ingresado al último año de cursado, el adolescente no había participado la noche anterior del polémico “último primer día” junto a sus compañeros, trascendió.

A raíz del caso, el establecimiento decidió suspender el dictado de clases este martes. En ese horario se realizarán talleres con la participación de profesionales multidisciplinarios que integran la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS), del Ministerio de Salud Pública.

Desde esa institución indicaron que ya se contactaron con la familia de la víctima para la debida contención ante la situación vivida.

“Desde la Coordinación de la CAIS se está articulando el acompañamiento a los demás estudiantes que fueron testigos directos de lo sucedido y sus familias”, señalaron en un comunicado.

Los profesionales buscarán establecer si algún otro estudiante atraviesa alguna situación crítica y necesita acompañamiento.

El trabajo del equipo interdisciplinario pondrá especial foco en “las seis familias de los estudiantes que fueron testigos directos y se acompañará a los equipos educativos en la contención”.

Según trascendió, inicialmente los talleres para padres y alumnos que dictarán los equipos del CAIS tendrán una duración de diez días, pero habrá un seguimiento de la situación durante los próximos tres meses, tal como lo establece el protocolo.

Fuente: Clarín