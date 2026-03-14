Con un Irán desafiante, Trump pide a otros países que envíen naves a Ormuz

WASHINGTON. – El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este sábado a otros países que ayuden a garantizar el tráfico en el estrecho de Ormuz, el vital cruce petrolero internacional, virtualmente clausurado por Irán y uno de los focos centrales de la guerra en curso.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada”, dijo en su red Truth Social.

Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron “el 100% de la capacidad militar de Irán”, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional porque a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre, concluyó.

Trump amenazó además con atacar la infraestructura petrolera vital de Irán en la isla de Kharg, si sus autoridades “interfieren” con los barcos que intentan pasar por Ormuz. Aseguró que Estados Unidos había “destruido” objetivos militares en esa isla frente a la costa de Irán, el viernes, en “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente”.

Irán respondió desafiante a las nuevas amenazas contra la estratégica isla petrolera, y dijo que la emprenderá contra las instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si su infraestructura energética es atacada.

“Irán responderá a cualquier ataque contra su infraestructura energética”, advirtió el canciller iraní, Abbas Araghchi, en un mensaje en la red social X tras los ataques contra emplazamientos militares en la isla.

“Si se atacan instalaciones iraníes, nuestras fuerzas atacarán las instalaciones de empresas estadounidenses en la región o las empresas en las que Estados Unidos tenga participación", añadió.

Así como Trump convocó a la lucha a otros países que se benefician del petróleo para destrabar el estrecho de Ormuz, el canciller iraní pidió a los países vecinos, entre ellos las ricas naciones petroleras del Golfo Pérsico , que expulsen a las fuerzas estadounidenses.

“El paraguas de seguridad estadounidense demostró estar plagado de fallos y, en lugar de disuadir los problemas, los fomentó”, dijo Araghchi. “Irán llama a sus países hermanos a expulsar a los agresores extranjeros, sobre todo porque su única preocupación es Israel".

Las autoridades iraníes instaron a la gente a evacuar tres puertos de Emiratos Árabes Unidos, amenazando abiertamente por primera vez activos no estadounidenses de un país vecino. Teherán afirmó, sin aportar pruebas, que Estados Unidos utilizó “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos para sus ataques contra la isla de Kharg.

Los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército de élite del régimen islamista, afirmaron que habían lanzado una batería de misiles contra fuerzas estadounidenses en una importante base en Al Jarj, en Arabia Saudita. Señalaron que la base se utiliza para equipar “aviones de combate F-35 y F-16 y es el lugar de almacenamiento de camiones cisterna de combustible”.

El Ministerio de Defensa saudita informó previamente que había interceptado seis misiles balísticos que se dirigían hacia Al Jarj. The Wall Street Journal había revelado un ataque similar a una base saudita el viernes.

En otro ataque contra intereses estadounidenses, una milicia proiraní, Kataib Hezbollah, bombardeó la embajada norteamericana en Bagdad. El ataque se dio tras un operativo estadounidense contra una casa en esa misma ciudad, que servía de sede al grupo y que dejó tres muertos, entre ellos “una personalidad importante”, según reveló una fuente de seguridad.

Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales proiraníes reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras. En respuesta, estas facciones son blanco de ataques de Estados Unidos o Israel.

“Milicias terroristas alineadas con Irán han atacado repetidamente la Zona Internacional” en Bagdad, publicó la embajada en la red X. La Zona Internacional, un área de alta seguridad, alberga representaciones diplomáticas e instituciones internacionales en la capital.

La embajada emitió una alerta instando a los ciudadanos estadounidenses en Irak a abandonar el país, pero indicó que no acudan a la embajada en Bagdad ni al consulado general en Erbil “a la luz del riesgo continuo de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí”.

Un ataque con drones tuvo como objetivo también este sábado una base militar en el aeropuerto internacional de Bagdad, que hasta hace poco alojaba tropas de la coalición internacional contra los yihadistas liderada por Washington. Los drones tenían como objetivo la base militar, pero fueron derribados justo fuera del complejo.

El Ejército jordano anunció por su parte que interceptó 79 misiles y drones iraníes en la segunda semana de la guerra. En un comunicado, dijo que “85 misiles y drones fueron lanzados directamente desde Irán” en la semana hacia Jordania, contra “sitios vitales”. Setenta y nueve de esos proyectiles fueron interceptados, mientras que cinco drones y un misil impactaron.

Estados Unidos e Israel continuaron su ofensiva. Un ataque con misiles contra una zona industrial de Isfahán, en el centro de Irán, dejó un saldo de 15 muertos. Según la agencia iraní Fars, el ataque “tenía como objetivo una fábrica que producía equipos de calefacción y aire acondicionado” donde “había obreros trabajando”. El sábado es día laborable en Irán.

El Ejército israelí dijo además que había destruido un centro “clave” para la investigación espacial y una planta de producción de sistemas de defensa aérea. “Como parte de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron el principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní, perteneciente a las fuerzas del régimen”, señaló.

Otro ataque israelí causó la muerte de una docena de miembros del personal médico en una clínica del sur del Líbano, según informaron autoridades sanitarias, después de que el líder de Hezbollah, Naim Qassem, declarara que su grupo estaba preparado para una larga confrontación con Israel.

Hezbollah reportó además “combates directos” con fuerzas israelíes en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano. Los enfrentamientos implicaban “armas ligeras y de pequeño calibre, así como proyectiles tipo cohete”, según un comunicado de la agrupación. Añadió que había atacado a las fuerzas israelíes en tres localidades fronterizas.

Y en un inusual llamado a la contención, el grupo terrorista Hamas, alineado con Irán, le pidió a su socio que deje de atacar a los países vecinos.

“Si bien el grupo afirma el derecho de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles de conformidad con las normas y leyes internacionales, hace un llamado a nuestros hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos", dijo Hamas, enfrascado en su propia guerra en Gaza con Israel.

Fuente: La Nación