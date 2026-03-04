Colocar una dólar debajo de la almohada antes de dormir: por qué lo recomienda el Feng Shui

De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que se utilizan como herramientas simbólicas para atraer bienestar, equilibrio y prosperidad en la vida cotidiana.

Para estas prácticas, los rituales nocturnos cobran especial relevancia cuando se realizan antes de dormir, ya que la noche es considerada un momento clave de renovación energética, ideal para trabajar intenciones vinculadas con la abundancia, la seguridad y la estabilidad personal.

Uno de los rituales más difundidos consiste en colocar un dólar debajo de la almohada antes de dormir , una práctica a la que el Feng Shui le atribuye un fuerte simbolismo relacionado con la atracción de prosperidad y la activación de la energía del dinero mientras la mente descansa.

Para que el ritual tenga un sentido simbólico positivo y no interfiera con el descanso, se recomienda prestar atención tanto al estado del billete como a la intención con la que se utiliza:

Según estas creencias, no es recomendable dejar el billete suelto debajo del colchón o en contacto directo con el piso , ya que se considera que la energía del dinero debe estar protegida y vinculada a un espacio personal, no descuidado.

Bien utilizado, el dólar debajo de la almohada funciona como un símbolo de confianza, orden y apertura a nuevas posibilidades, siempre acompañado de hábitos conscientes, planificación y una relación saludable con el descanso y las finanzas.

En relación con la cama, el Feng Shui también sugiere evitar acumular objetos debajo de ella, ya que pueden bloquear la circulación energética y generar sensación de pesadez durante el sueño.

Fuente: TN