Colocar un espiral en alcohol y clavos de olor: para qué sirve este truco

Durante el verano, los mosquitos se vuelven en un dolor de cabeza porque invaden tu casa. Aunque existen diferentes métodos para combatirlos, existe uno que llama la atención por su efectividad para mantenerlos alejados.

Se trata de colocar un espiral en alcohol mezclados con clavos de olor , una técnica sencilla y fácil de hacer.

El espiral tradicionalmente se utiliza encendido para ahuyentar mosquitos, liberando sustancias que los repelen.

Cuando se mezcla con alcohol y clavos de olor, se crea un repelente líquido que pueda aplicarse de manera más práctica y sin humo, aprovechando el olor intenso de los clavos, que también son conocidos por su efecto repelente natural.

Fuente: TN