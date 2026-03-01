Un motociclista murió decapitado por una soga que cruzaba la calle en Quilmes: la habían puesto para cerrar el paso por las murgas

Un motociclista murió decapitado en Quilmes Oeste tras intentar avanzar a velocidad por una calle donde los vecinos habían cruzado una soga tratando de impedir el paso vehicular. Allí, se iba a realizar el "Fabucorso" una celebración del carnaval este sábado por la noche, que terminó siendo suspendido .

La muerte del hombre que viajaba con su hijo puso un trágico cierre a los festejos de carnaval en la zona sur del conurbano bonaerense, en un evento que fue organizado por los vecinos, pero que no contaba con autorización municipal.

Según el relato de varios vecinos, f ueron ellos mismos los que cruzaron cables de punta a punta para impedir el paso de los vehículos. Y según contaron, buscaban cortar la calle para que se pueda desarrollar el desfile de varias murgas de la zona.

El trágico hecho tuvo lugar este sábado por la tarde en la esquina de avenida 12 de octubre, entre 392 y 393, donde un hombre que viajaba en moto con su hijo no vio el cable que cruzaba sobre el asfalto y resultó decapitado, quedó tendido sobre el asfalto.

El cable no estaba correctamente señalizado y el conductor impactó de lleno con el cuello, lo que le provocó una herida fatal y una gran pérdida de sangre que le causó la muerte casi en el acto.

El menor de edad sufrió el golpe, tras caerse de la moto, pero su vida no corre peligro. Varios testigos describieron que se llamó al 911 luego de ver lo que había ocurrido con el conductor de la moto. Tras la llegada de agentes policiales y de emergencia, se constató que el hombre que sufrió el accidente había muerto en el lugar.

Luego de la tragedia, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para el sábado por la noche en la Avenida 12 de Octubre.

Según confirmaron desde el sitio Perspectiva Sur, tres personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia.

