Citaron a indagatoria al empresario acusado de haber abusado de los compañeros de su hijo

NACIONALES

Citaron a indagatoria al empresario Marcelo Porcel , acusado de haber abusado de los compañeros de su hijo de una escuela de Palermo. La fecha de la audiencia fue fijada para el 18 de marzo y será de manera virtual.

La decisión de indagar al hombre de 51 años fue tomada en las últimas horas por el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard, que interviene en el expediente. El jueves pasado, el fiscal Pablo Turano había solicitado la indagatoria.

Turano pidió sumar nueva prueba que surgió a partir de la declaración de varios alumnos que hablaron mediante Cámara Gesell, testimonios que no habían sido incorporados anteriormente.

Esta es la segunda oportunidad en la que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que Porcel sea citado a prestar declaración indagatoria como imputado de abuso sexual ultrajante en perjuicio de varios compañeros de colegio de sus hijos.

De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 . El expediente detalla que los hechos consistieron “en tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

Las víctimas, según la causa, serían compañeros de los hijos de Porcel en el colegio, a quienes habría extorsionado con regalos y dinero por su silencio.

Fuente: TN