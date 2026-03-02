Darle arroz con calabacín a tu perro: qué beneficios tiene y por qué lo recomiendan

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre las opciones que más generan interés están el arroz con calabacín .

Si bien muchas personas lo ofrecen como comida casera ocasional, también existe curiosidad sobre cada cuánto se puede dar y por qué algunos veterinarios lo recomiendan.

Los expertos en nutrición canina y veterinarios citados por portales especializados como PetMD y el American Kennel Club (AKC) explicaron que el arroz con calabacín puede incorporarse de manera puntual a la alimentación de un perro, siempre que se prepare correctamente y no reemplace el alimento balanceado.

El arroz con calabacín aporta carbohidratos de fácil digestión y fibra vegetal, lo que puede resultar útil en determinadas situaciones. Veterinarios y especialistas citados por PetMD y el AKC señalan que, ofrecido de forma ocasional, puede brindar beneficios como:

En general, los veterinarios recomiendan esta combinación como complemento ocasional o dieta blanda transitoria, especialmente en momentos de recuperación digestiva.

Si bien es una preparación simple, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

Los especialistas coinciden en que esta comida casera puede ser útil en situaciones puntuales, pero siempre debe formar parte de una dieta equilibrada y supervisada.

Darle arroz con calabacín al perro puede ser una opción válida como complemento ocasional o dieta blanda temporal, especialmente cuando el animal necesita una comida liviana y fácil de digerir. La clave está en la moderación, la correcta preparación y la consulta veterinaria para asegurar una alimentación saludable y segura.

Fuente: TN