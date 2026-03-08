Chocó y mató a dos policías en Plaza Huincul: manejaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre y lo acusan de homicidio

Dos policías murieron este sábado en la entrada al pueblo de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, cuando el auto en el que viajaban fue chocado de frente por una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario y se cruzó de carril.

Según el parte del accidente, el conductor de la camioneta, de 23 años, realizó una maniobra prohibida y, además, manejaba borracho . Fue detenido y quedó imputado por homicidio .

Todo ocurrió en la madrugada del sábado, en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22, en una zona que se conoce como sector de los Dinosaurios, por su cercanía con el Museo Carmen Funes.

Según informaron medios locales, el choque ocurrió cuando el conductor de la camioneta Toyota Hilux blanca, que viajaba en sentido a la localidad de Zapala, realizó una maniobra prohibida al intentar sobrepasar a otro vehículo cruzando la doble línea amarilla que separa ambos carriles de la ruta.

Fue en ese momento que se encontró de frente con un Kia Sorrento, en la que viajaban el suboficial mayor retirado Atilio Contreras (60) y el oficial ayudante Julián Zuñiega (27) . Ninguno de los dos vehículos pudo esquivar al otro y chocaron de frente. Ambos policías murieron por el impacto .

En el choque también resultaron heridas tres mujeres que viajaban a bordo de la Hilux. En la tarde de este domingo, dos se encontraban en estado crítico y una de ellas fue trasladada al hospital neuquino Castro Rendón para recibir atención médica de mayor complejidad. En tanto, se supo que en el vehículo de Contreras y Zuñiega viajaba un tercer hombre que también habría sufrido lesiones.

Luego del accidente y tras llegar al lugar del choque, las autoridades realizaron el c ontrol de alcoholemia al conductor de la Hilux, el que arrojó que el joven manejaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre , según reconstruyó LM Neuquén , citando las palabras del fiscal Federico Cúneo , quien investiga el caso.

El representante del ministerio público sostuvo además que, de la reconstrucción del hecho, se pudo determinar que los ocupantes de la camioneta Hilux venían de un local bailable . En los videos de los domos municipales, indicó, incluso se podría ver a una de las acompañantes viajando "con medio cuerpo por la ventana ".

En diálogo con los medios, el fiscal sostuvo que el conductor de la camioneta blanca "creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte" y pidió que el joven quede imputado por " el delito de homicidio , dos hechos, lesiones leves dos hechos, lesión grave, un hecho, todo con dolo eventual".

Además, se resaltó que entre las pruebas que comprometen al conductor de la camioneta Hilux hay un video de una cámara privada que muestra el momento exacto del choque.

Por ese motivo, solicitó dos meses de prisión preventiva para el hombre que manejaba ebrio y sugirió alojarlo en la comisaría 14. En tanto, la defensa del conductor de la camioneta propuso que se le otorgue prisión domiciliaria con tobillera electrónica. El juez interviniente decidió otorgar 14 días de prisión preventiva al acusado mientras continúa la investigación.

