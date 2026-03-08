Encuesta: se prenden luces de alerta para Javier Milei por el crecimiento del malhumor social

A pesar de los éxitos legislativos, que le permitieron sancionar la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei enfrenta el momento de peor clima social desde el inicio de su gestión, según los datos del último Índice de Irascibilidad Social (IDI) que elabora la consultora Casa3.

Según ese índice, el humor de los argentinos cayó en febrero por tercer mes consecutivo y se ubicó en 14 puntos negativos . La cifra no solo representa una caída de seis puntos respecto de enero, sino que perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en los meses de septiembre de 2024 y de 2025.

El índice, publicado de manera exclusiva por la revista digital Seúl, advierte que este fenómeno no responde a un hecho coyuntural aislado , sino a una intensificación de los “puntos de dolor” preexistentes que han ido erosionando la paciencia social.

Lo que en noviembre del año pasado se perfilaba como una expectativa moderada, hoy se ha transformado en un desgaste evidente de la administración libertaria: el índice se encuentra actualmente 11 puntos por debajo de su marca de finales del año pasado

El corazón del malestar medido por el IDI es, como en mediciones anteriores, la situación económica y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares argentinos.

Sin embargo, el dato más alarmante que arroja la medición de febrero es la irrupción de la dimensión laboral: el desempleo alcanzó el nivel más alto de menciones espontáneas en toda la serie de mediciones.

A este panorama se suma un cambio cualitativo en la percepción ciudadana. Se observa un marcado deterioro en la esperanza respecto al futuro del país y en las expectativas económicas, tanto personales como colectivas.

Según el estudio, entre los argentinos ha vuelto a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.

El IDI es elaborado por la consultora Casa3 y mide el estado de ánimo y el nivel de crispación social en una escala que de -100 a +100. A partir de esto, los 14 puntos negativos indican que la sociedad está transitando de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

Los logros macroeconómicos que el Gobierno da por alcanzados parecen no ser suficientes para una ciudadanía que empieza a demandar mejoras concretas en su realidad diaria.

No obstante, y a pesar del escenario adverso, la gestión libertaria conserva un activo fundamental: un núcleo duro de apoyo, compuesto principalmente por jóvenes, hombres y sectores de niveles socioeconómicos más altos, donde la conformidad aún supera a la irascibilidad.

El análisis sugiere que una parte importante del respaldo que aún mantiene el Gobierno se sostiene en el “temor al pasado” -identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo-, que por un entusiasmo genuino con el presente económico. Este factor opera como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

No obstante, el informe plantea dos advertencias críticas para la Casa Rosada. En primer lugar, la falta de mejoras palpables en el día a día de los ciudadanos.

En segundo término, el riesgo de que el estilo de confrontación de Milei termine por molestar a los adherentes no fanáticos, quienes ya muestran signos inequívocos de exasperación ante la falta de una recompensa por el esfuerzo realizado en estos primeros dos años.

