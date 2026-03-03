Cedió el techo y una casa se desplomó en Sarandí: un auto de colección quedó destruido bajo los escombros

El techo de una casa ubicada en el barrio de Sarandí cedió y se vino abajo por completo . Ocurrió durante la noche de este lunes sacudiendo la tranquilidad nocturna del barrio ubicado en la zona sur del Conurbano. No hubo heridos, tampoco víctimas fatales . El daño más grande fue el de la propiedad y de un auto de colección que quedó sepultado bajo los escombros . El daño fue total. Y una cámara de seguridad tomó el instante en que se produjo el derrumbe.

La vivienda que se vino abajo está en una zona residencial. Estaba ubicada en la esquina de las calles Villegas y General Molina . Las causas del derrumbe no están claras y por ahora está todo bajo investigación de Bomberos y Policía. Pero las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad impactan.

"Es como si hubiera implosionado" , coincidieron varios de los vecinos que no salían de su asombro por lo ocurrido. Entre los escombros, quedó un viejo Mercedes Benz de la década del 70 que según los testimonios "estaba inmaculado" . El derrumbe lo dejó totalmente sepultado.

"Ya me había acostado y alrededor de las 22.30 me despertó como una especie de explosión . Nos levantamos con mi esposa y al salir al balcón vimos una nube de polvo . No se veía nada realmente, era una polvareda tremenda. No sabíamos qué había pasado", contó uno de los vecinos.

En charla con TN, el vecino dijo que al llegar a la esquina, entre la polvareda, la cochera ya no estaba más. "Son edificaciones viejas de más de 80 años. Antes esa esquina funcionaba como un barcito pero desde que falleció el hombre que lo atendía, era una especie de garage ", describió el vecino.

"Hace años que un Mercedes inmaculado estaba ahí. Mirá como quedó. No sirve más . La verdad que el lugar estaba mayormente cerrado. No tenía movimiento de gente", contó.

La imágen del video muestra cómo la construcción se viene abajo de repente. Entre la nube de polvo que desató el derrumbe puede verse como gran parte de la mampostería y la estructura superior de la cochera queda reducida a escombros.

Bajo los ladrillos y las vigas, un Mercedes Benz aplastado. El área fue cercada y se restringió el paso de peatones y vehículos, mientras equipos de Defensa Civil trabajan en el lugar.

Luego del siniestro, Gustavo el dueño de la propiedad contó que la "tenía en venta" y que "estaba a punto de venderla al dueño del Mercedes" , pero se vino abajo.

" La casa no tenía mantenimiento desde hace varios años . Es una edificación muy vieja y hace seis años que no vive nadie ahí - contó el dueño de la propiedad -. Se usaba más que nada para guardar herramientas y un carpintero guardaba su auto ahí", puntualizó Gustavo. "Se la iba a vender a él", contó haciendo referencia al Mercedes que quedó sepultado bajo los escombros.

"Se vino abajo lo que antes funcionaba como un negocio. La losa cedió. Sólo quedó la parte trasera de la vivienda que es toda de chapa", informó.

Si bien se espera el informe oficial de los peritos, las primeras hipótesis como indicó el dueño, indican que el siniestro se habría originado por un marcado deterioro estructural de la construcción.

Por estas horas, personal de la municipalidad de Avellaneda trabajan en la remoción de los escombros que ocupan toda la vereda y parte de una de las calles.

Fuente: Clarín