Tragedia en un campo: explotó una casilla rural y murió una pareja

La pareja había llegado desde Córdoba a un campo de La Pampa para hacer tareas de fumigación. Pero todo iba a terminar en tragedia: una explosión dentro de la casilla rural en la que se habían pasado la noche les provocó gravísimas quemaduras y, finalmente, la muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Tolosa, de 48 años , y Mariela del Valle Villanueva, de 42 . Vivían en Huinca Renancó .

Según fuentes policiales, el incidente se produjo el sábado a la mañana en un establecimiento rural cercano a Pichi Huinca , una localidad del departamento Rancul, en el norte de La Pampa.

Eran alrededor de las 9.30 cuando un empleado escuchó la explosión y al acercarse a la casilla, al lado de un tinglado, se encontró con la pareja herida, que fue trasladada al hospital de Caleufú y luego derivada al hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Tolosa murió el domingo a la tarde. Según la autopsia, sufrió un "shock mixto por falla multiorgánica debido a las quemaduras ".

Su pareja, que era policía de la provincia de Córdoba, falleció a las 15.30 del lunes. Presentaba, al igual que la mujer, quemaduras en el 90% del cuerpo.

El fiscal Guillermo Komarofky , a cargo de la investigación, indicó a los medios locales que "las diligencias iniciales hablan de una acumulación de gases en lo que es la habitación, que era un lugar sin ventilación, y después tomó el resto de la casilla".

Tolosa era de Metileo, La Pampa, pero vivía en Huinca Renancó, una ciudad cordobesa ubicada en el límite interprovincial.

Villanueva, madre de dos nenes, vendía ropa y se desempeñaba en la fuerza de seguridad cordobesa. Quienes la conocieron destacan que siempre tenía una "actitud positiva". Había acompañado al campo a su pareja, que cumplía tareas de fumigación.

Fuente: Clarín