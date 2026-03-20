Cayó un falso asesor financiero que estafó a un jubilado en la fila de un banco: le robó 10 millones de pesos

Una pareja acusada de liderar una serie de estafas a jubilados en sucursales bancarias del conurbano fue detenida en el marco de una investigación liderada por la fiscal Andrea Andoniades . Los imputados son Alexander Navarrete y Silvana Marisa Rodríguez, quienes fueron identificados a través de cámaras de seguridad luego de un señor denunciara que un hombre lo engañó en la fila del Banco Nación en Grand Bourg haciendose pasar por asesor financiero: le pidió un préstamo de 10 millones de pesos y le vació la cuenta.

De acuerdo con la denuncia del hombre, presentada en la UFI N°8 de San Martín , el delito comenzó cuando un desconocido se le acercó, en tono amable, mientras esperaba para entrar al establecimiento. El sospechoso se presentó como asesor financiero y ofreció incrementar sus ingresos con una inversión.

La investigación indica que el engaño se concretó dentro de una cafetería cercana. Allí, el acusado generó confianza para que la víctima facilitara su teléfono celular, con el argumento de crear un acceso de banca digital. Según la fiscalía, el supuesto asesor aprovechó ese momento para acceder a la cuenta y transferir la totalidad de los fondos.

Además, se detectó que en ese mismo acto se gestionó a nombre de la víctima un préstamo de $10.000.000 , suma equivalente a una transferencia que dejó la cuenta en cero. La maniobra permitió extraer los ahorros y habilitar un crédito sin el consentimiento real del titular.

Ante el hecho, la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense fue convocada inmediatamente. En consecuencia, los agentes analizaron el circuito de cámaras y lograron identificar al autor material de la estafa, quien operaba con una segunda persona.

La información de los bancos permitió establecer que Silvana Marisa Rodríguez , pareja de Navarrete, era la receptora directa del dinero desviado. Ambos están señalados como responsables de repetir esta operatoria contra adultos mayores que concurren solos a bancos de Malvinas Argentinas , San Miguel y José C. Paz .

Las tareas incluyeron tres allanamientos en domicilios particulares de los acusados, todos en la localidad de San Miguel . Allí se incautaron 6 teléfonos celulares , 19 tarjetas bancarias de crédito y débito, y documentación perteneciente a diferentes víctimas.

Se determinó además que no fue necesario intervenir líneas telefónicas para avanzar en la pesquisa, ya que la mayor parte de las pruebas se obtuvo por análisis de movimientos bancarios y relevamiento fílmico.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, Navarrete se encargaba de identificar y abordar a los jubilados, seleccionando a quienes estaban solos y resultaban más vulnerables. Por su parte, Rodríguez cumplía el rol de identificar a las futuras víctimas y era la encargada de recibir en sus cuentas las transferencias.

La fiscalía sostiene que la pareja actuó “en conjunto en la captación de abuelos que se encuentran solos en las filas de los bancos”. El expediente revela que el grupo repetía el mismo procedimiento desde el año 2021 y asignaba funciones diseñadas para no levantar sospechas en el entorno bancario.

Los documentos secuestrados incluyen papeles y tarjetas con nombres de personas mayores, lo que abre la puerta a identificar más damnificados potenciales.

La fiscal Andoniades solicitó al Juzgado de Garantías de San Martín la autorización para allanar las casas de los acusados y ordenar su detención inmediata. Tras la captura, los elementos recolectados confirmaron la hipótesis principal de estafas reiteradas.

Un dato relevante surgió durante el arresto de Navarrete : pesaba sobre él un pedido de captura activo por abuso sexual , reclamado por el Juzgado Correccional N°3 de San Martín .

Al analizar los antecedentes, el informe policial revela que Navarrete tenía al menos cinco investigaciones previas por “estafa” desde 2021, además de la causa por “abuso sexual”. Rodríguez fue previamente imputada en al menos dos expedientes por delitos similares.

Fuente: Infobae