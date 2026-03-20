Cayeron “Los Cazadores de Abuelos”: engañaban a jubilados y les vaciaban sus cuentas

Virginio (80) es uno de los tantos adultos mayores que hacen la fila del banco para cobrar su jubilación. En los primeros días de febrero estaba en esperando en la sucursal del Banco Nación en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, cuando se le acercó un hombre.

Empezaron a charlar y de, a poco, el desconocido fue entrando en la confianza del jubilado. En un momento de la conversación lo invitó a tomar un café a un bar cercano. Fueron juntos hasta allí y se sentaron en una mesa del primer piso.

Sin testigos cerca, el hombre empezó a decirle que era asesor financiero y que lo iba a ayudar para invertir su jubilación mediante inversiones que le daría múltiples ganancias.

El jubilado lo escuchó atentamente y creyó en las promesas del hombre que tomó el celular de su víctima y le creó un usuario de Home Banking .

En ese movimiento bancario le vació la cuenta al jubilado y, además, le sacó un crédito de 10 millones de peso s, según precisaron fuentes policiales.

El hombre le dijo que vaya al banco para continuar con el cobro de haberes, mientras él se encargaría de la falta inversión. Virginio hizo caso y fue hasta la sucursal. Allí de enteró de lo peor.

Un empleado le confirmó que le habían vaciado la cuenta bancaria a través de una transferencia y que le habían otorgado un crédito a su nombre.

El jubilado realizó la denuncia en la Fiscalía N° 8 de San Martín, a cargo de la fiscal Andrea Andoniades, quien convocó a la Dirección de Delitos Económicos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense.

Durante la investigación se realizó un análisis de las cámaras de seguridad del bar y de la información que brindó el banco pudieron obtener los datos de la persona que recibió la transferencia, una mujer identificada como Silvana Marisa Rodríguez.

El hombre que engañó al jubilado resultó ser la pareja de Rodríguez, Deivid Alexander Navarrete (32), con varios antecedentes penales por estafas y un pedido de captura activa por una causa por abuso sexual.

Los detectives determinaron que el modus operandi consistía en que Navarrete captaba a los jubilados en las filas de los bancos. Los jubilados eran “marcados” por la mujer, quien además recibía el dinero de la transferencia.

Los lugares donde operaban eran en zonas bancarias de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Según la investigación, el ardid delictivo lo venían repitiendo desde 2021.

Con toda la información, la fiscalía pidió al Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín dos allanamientos y la detención de la pareja de estafadores. También se solicitó el secuestro de sus celulares.

Finalmente, se realizaron tres operativos en San Miguel donde fueron detenidos Navarrete y Rodríguez. Se encontraron también seis celulares, 19 tarjetas de débito y crédito y documentación de varias víctimas.

Navarrete está acusado de seis hechos de estafas y tenía un pedido de captura por una causa de abuso sexual solicitado por el Juzgado Correccional N° 3 de San Martin. Por su parte, Rodríguez quedó imputada solo de dos casos.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín