Causa por presunta evasión en la AFA: Víctor Blanco y Malaspina negaron haber intervenido en las maniobras

NACIONALES

Víctor Blanco , exsecretario general de la entidad hasta 2024, y Cristian Malaspina , presidente de Argentinos Juniors y actual secretario de la AFA, presentaron escritos ante la Justicia que investiga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por supuesta retención indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos.

A la salida de Comodoro Py , Blanco fue tajante: “ No soy más dirigente de la AFA ”, afirmó en diálogo con TN , y remarcó que ya no tiene ninguna responsabilidad en la asociación.

El exdirectivo pidió el sobreseimiento y explicó que no operaba la clave fiscal con la que debían pagarse los aportes de la seguridad social. “ No me ocupaba de la parte contable, ni operaba la clave. No tuve responsabilidad ”, insistió.

Consultado por el escándalo de corrupción que sacude a la AFA, Blanco evitó profundizar: “No puedo hablar” . Sin embargo, cuando le preguntaron si era inocente, respondió: “Totalmente”.

El juez Diego Amarante , titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, comenzó la ronda de indagatorias con Cristian Malaspina y el propio Blanco. El 11 de marzo será el turno del tesorero Pablo Toviggino y, finalmente, el jueves 12, declarará el presidente Claudio “Chiqui” Tapia .

La investigación arrancó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que actúa como querellante. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales .

Según ARCA, se detectaron retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales que no habrían sido depositadas dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025.

El monto investigado es millonario: la denuncia inicial hablaba de $7.593 millones , pero luego se sumaron otros $11.759 millones , llevando el total a más de $19.300 millones .

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA . En diciembre de 2024, la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones . Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.

Entre las pruebas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

Un testimonio clave fue el de la contadora Mónica Bouvet , gerente de Administración y Control. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero , quienes firman los estados contables. Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, “ todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar ”, declaró.

La defensa de Claudio Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.

Desde el punto de vista penal, la figura que se investiga prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.

Fuente: TN