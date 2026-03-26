Caminos y Sabores celebra sus 20 años y estrena nueva sede

Caminos y Sabores , la feria gastronómica más representativa del país, celebra sus 20 ediciones y por primera vez se hará en el renovado predio BA Ferial .

Con nuevo espacio confirmado, también se anunció la fecha de la edición 2026, que será en el fin de semana largo del 9 al 12 de julio . En coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias, la feria se convierte en una propuesta ideal para disfrutar en familia y potenciar la convocatoria de público de todo el país .

Caminos y Sabores edición BNA se llevará a cabo en BA Ferial, nuevo nombre del histórico predio de Costa Salguero , ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, en la Costanera Norte. Y brindará transporte gratuito desde diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar el acceso de los visitantes.

De la mano de Exponenciar S.A, el espacio inicia una nueva etapa como un moderno polo de exposiciones, eventos y experiencias , con una propuesta que integra lo ferial, lo gastronómico y lo cultural, y busca reconectar a la ciudad con el Río de la Plata.

Además del cambio de locación, este año será especial para Caminos y Sabores: la feria llega a su edición número 20, y confirma no solo su consolidación en el tiempo sino que continúa fortaleciendo el espíritu emprendedor de quienes hacen grande a la Argentina productiva. Desde su creación en 2005, el evento se convirtió en una vidriera única para visibilizar alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos de todo el país, impulsados por la pasión y el trabajo de sus productores. Esta nueva sede será además el espacio clave que necesitaba para seguir creciendo y proyectarse a futuro .

“Cumplir 20 ediciones es mucho más que un aniversario: es la confirmación de que Caminos y Sabores se transformó en un espacio imprescindible para visibilizar el trabajo de las economías regionales y conectar a los productores de todo el país con nuevos públicos y oportunidades reales de crecimiento”, señalaron desde la organización.

A lo largo de estas dos décadas, El Gran Mercado Argentino se convirtió en una experiencia integral: concursos, clases magistrales de chefs reconocidos, actividades interactivas y la posibilidad de conocer de primera mano las historias detrás de cada producto.

Además, la transmisión en vivo a través de www.caminosysabores.com.ar y los principales medios nacionales amplifica la presencia de los expositores y acerca la feria a miles de potenciales consumidores en todo el país.

Y las Rondas de Negocios se consolidan año tras año como un espacio estratégico donde comienzan alianzas con supermercadistas, distribuidores y compradores clave, que muchas veces trascienden el evento.

“Detrás de cada queso hay una historia, detrás de cada vino el sol y el tiempo de su lugar de origen. Caminos y Sabores celebra ese encuentro entre quien produce y quien valora lo auténtico ”, destacaron los organizadores.

La última edición de Caminos y Sabores edición BNA cerró con un balance destacado : más de 100.000 visitantes, 500 emprendedores de todo el país, la participación de más de 50 chefs y un volumen de operaciones superior a los 10.000 millones de pesos, además de 300 reuniones concretadas en las Rondas de Negocios BNA.

Fuente: Clarín