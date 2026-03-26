Conmoción en Mendoza: un adolescente que padecía asma, murió durante una clase de gimnasia en su colegio

Gran conmoción causó este jueves en la comunidad educativa de Mendoza, la muerte de un estudiante de 15 años, durante la clase de educación física en un colegio de Godoy Cruz.

Ocurrió cerca del mediodía, cuando el adolescente que cursa segundo año en el Instituto Valentín Bonetti, uno de los colegios católicos más conocidos del Gran Mendoza, estaba realizando ejercicios y de repente se tiró sobre unas colchonetas, mientras manifestaba dificultad para respirar.

Sus compañeros y el docente que daba la clase, corrieron a auxiliarlo y llamar a una ambulancia . Sin embargo, el cuadro empeoraba en forma irreversible.

En el patio del colegio, el profesor de Educación Física y una enfermera de un centro de salud ubicado frente a la escuela, le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Ante ello, se activó un operativo de emergencia, y el alumno fue trasladado en ambulancia al hospital provincial de Niños Humberto Notti, en Guaymallén.

El adolescente, cuyo nombre se mantiene en reserva, no alcanzó a ser asistido al hospital público dado que, según fuentes ligadas al caso, falleció antes de ingresar a la guardia.

Si bien se esperan los resultados de la autopsia y los antecedentes de la ficha de salud del estudiante, la principal hipótesis es que sufrió una falla cardíaca.

Según lo informado por las autoridades del colegio, el alumno padecía de asma pero tenía el apto psicofísico para realizar deportes.

Bianca, una compañera que compartía la clase de gimnasia, contó a radio Nihuil cómo fue la descompensación: "Estaba tirado en el piso, entre unas colchonetas. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Llegó a sentarse y después empezó como a convulsionar" .

"Llamé al profe y a los directores. Sé que tenía asma pero nunca pensé que fuera a morir ", comentó acongojada su compañera de clases.

Y con desconsuelo detalló los minutos posteriores a esta tragedia: "Nos dijeron que llegó al hospital pero que murió, no pudieron hacer más nada. Primero nos calmaron y después llamaron a nuestros padres para que nos retiraran del colegio. Rezamos, hicimos una oración. Fue todo muy raro".

A su vez, el Instituto que integra la Obra del Padre Don Orione, emitió un comunicado para informar sobre el deceso del menor de edad, expresar sus condolencias a la familia, sus amigos y compañeros de estudios, a la vez que se puso a disposición para brindar contención espiritual a la comunidad del colegio.

El equipo de conducción del colegio indicó que "el alumno se descompensa durante la clase de Educación Física bajo la vigilancia del profesor a cargo, quien lo asiste inmediatamente" y precisó que tras ser "socorrido y trasladado" a un hospital "se comunica inmediatamente a la familia quien asiste al establecimiento educativo".

"Esta noticia nos conmueve profundamente y nos invita a acompañarnos en este momento de tristeza", añadió el colegio y expresó sus "más sinceras condolencias a sus padres, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este difícil momento".

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La muerte del adolescente es investigada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien en principio abrió un expediente con la carátula de averiguación de causales de muerte.

Fuente: Clarín