Cambian las casas en la Argentina: el tipo de construcción coreano que marca tendencia en la Costa

En los últimos meses, un nuevo tipo de construcción comenzó a llamar la atención en la Costa Atlántica argentina. En Costa Esmeralda , un desarrollo turístico ubicado en la provincia de Buenos Aires, se construyó la primera casa hanok del país, una vivienda inspirada en la arquitectura tradicional de Corea del Sur que promete marcar tendencia en los próximos años.

El proyecto fue impulsado por dos arquitectos: Félix Raspall , argentino, y Jennifer Lee , estadounidense con raíces coreanas. Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Harvard University , donde comenzaron a interesarse por la arquitectura asiática. Con el tiempo, decidieron llevar ese concepto a la Argentina y adaptarlo al entorno costero.

El hanok es un estilo de vivienda tradicional de Corea que se desarrolló durante la Dinastía Joseon , alrededor del siglo XIV. Su diseño se caracteriza por una fuerte conexión con la naturaleza y por el uso de materiales nobles como madera, piedra y tierra.

Uno de los elementos centrales de este tipo de casas es el patio interior abierto , conocido como madang . La vivienda se organiza alrededor de este espacio, que permite el ingreso de luz natural, favorece la ventilación y genera un ambiente tranquilo y armonioso.

El diseño también sigue un principio tradicional coreano llamado baesanimsu , que plantea ubicar la casa con la montaña a la espalda y el agua al frente , una orientación pensada para aprovechar mejor la energía natural y el entorno.

La casa construida en Costa Esmeralda respeta muchos de los rasgos tradicionales del hanok. La madera es el material protagonista y se combina con amplios aleros que suavizan la entrada de luz solar y protegen la vivienda de la lluvia y el viento costero.

Además, la estructura está elevada sobre pilotes , una solución que ayuda a protegerla de la humedad del suelo y mejora la ventilación natural. En su interior, la vivienda cuenta con dos dormitorios y una sala de té , un espacio pensado para la contemplación y el descanso.

Aunque los hanok originales utilizan un sistema de calefacción tradicional llamado ondol , que calienta el suelo mediante conductos de aire caliente, la versión construida en la Argentina incorporó tecnología moderna para adaptarse a las necesidades actuales.

Entre las mejoras se incluyeron sistemas de climatización contemporáneos, aislamiento térmico y ventanas de doble vidrio , lo que permite mantener el confort interior incluso en las condiciones climáticas del litoral marítimo.

Fuente: TN